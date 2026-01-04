Boxer Fury oznámil návrat: Není nic lepšího než bít chlapy do obličeje

Fury ukončil kariéru už v roce 2022, ale pak se mezi provazy vrátil a absolvoval další čtyři zápasy. Usyk ho připravil o neporazitelnost po 35 duelech, odvetu o titul krále těžké váhy vyhrál ukrajinský boxer 21. prosince 2024. O tři týdny později Fury oznámil, že znovu končí. Teď přišel s novým rozhodnutím.
„Nějakou dobu jsem byl pryč, ale jsem zpátky. V 37 letech budu znovu rozdávat rány. Není nic lepšího, než bít chlapy do obličeje a dostávat za to zaplaceno,“ řekl.
Možného soupeře nejmenoval, ale podle médií by mohlo dojít na dlouho očekávaný souboj s krajanem a rovněž bývalým šampionem Anthonym Joshuou. Ten naposledy boxoval před Vánoci v Miami s youtuberem Jakem Paulem a zápas ukončil knokautem, ale pak v zemi svých rodičů Nigérii prožil tragickou autonehodu. Joshua z ní vyvázl lehce zraněný, zemřeli ale jeho dva trenéři.