Na Czech Open v Olomouci ovládly čtyřhru Tomanovská s Blaškovou

„Máme obrovskou radost a určitě bychom chtěly ve spolupráci dál pokračovat,“ řekl Blašková na webu svazu. „Porazily jsme kvalitní soupeřky a výhra je pro mne i pro Zdenču největší úspěch. Je to vlastně pro obě z nás první na podobném turnaji v kariéře,“ dodala Tomanovská.

Úvod finále patřil Polkám, které získaly první set a ve druhém vedly 7:2. „Byla jsem šíleně nervózní,“ řekla Blašková. „Bylo to finále, navíc před televizními kamerami, takže jsme byly nervózní, ale to se dá pochopit. My jsme ale na turnaji hrály skvěle,“ uvedla Tomanovská.

Trenér Petr Nedoma si za nepříznivého stavu ve druhé sadě vzal oddechový čas. „Dost nás tím překvapil. Nechápaly jsme, proč ho bere už ve druhém setu, ale byl to skvělý tah, tohle mu prostě vyšlo,“ komentovala Blašková úspěšný obrat.

Třetí set sice znovu získaly soupeřky, ale závěr patřil české dvojici. V rozhodující páté sadě vedly už 7:3, ještě ale nechaly Polky srovnat na 8:8. „Klepala se mi ruka snad víc než na začátku zápasu. Při druhém mečbolu jsem přemýšlela, co zahrát, nakonec jsem míček jen tak srazila bekhendem na druhou polovinu stolu a byl z toho vítězný balonek,“ oddechla si Blašková.

Dvouhru žen vyhrála Yang Xiaoxin z Monaka a zopakovala olomoucké prvenství z roku 2016, kdy se turnaj hrál ve vyšší kategorii World Tour. Také dvouhře mužů kraloval nejvýše nasazený hráč, titul získal Sathyian Gnanasekaran z Indie.