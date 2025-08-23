Dva mužské a dva ženské české páry si na písku v Brně zahrají o medaile

Autor: ,
  19:08
Dva mužské a dva ženské domácí páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají v neděli o medaile. Kromě nejvýše nasazených volejbalistů Jakuba Šépky s Jiřím Sedlákem postoupili do semifinále také Adam Waber s Matyášem Ježkem, Valerie Dvorníková s Michaelou Břínkovou a Anna Pospíšilová s Danielou Mokrou.

Jakub Šépka vybírá balon v poli. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šépka se Sedlákem si ve čtvrtfinále poradili s krajany Kryštofem Janem Olivou a Václavem Kurkou 21:15, 25:23 a na turnaji dosud neztratili ani set. „Je škoda, že jsme na kluky narazili už před branami semifinále. Zápas byl vypjatý až do koncovky a do poslední chvíle nikdo nevěděl, co se stane. Každému týmu vycházelo to, co hrál,“ uvedl v tiskové zprávě Šépka.

Bez porážky jsou v Brně také Dvorníková s Břínkovou, které v boji o postup mezi nejlepší čtyřku překvapivě zdolaly turnajové jedničky Kylie Neuschaeferovou a Martinu Maixnerovou 21:19, 23:21, ačkoli v obou setech musely dotahovat manko. „Věděly jsme, že si v utkání nemusíme nic dokazovat. Chtěly jsme si hlavně zahrát dobrý volejbal a do každé výměny šly naplno,“ řekla Břínková.

Dvorníková s Břínkovou narazí v českém semifinále na Pospíšilovou s Mokrou, jež dnes zvládly dva tiebreaky. Mezi elitní čtveřicí jsou díky dvěma výhrám v play off také obhájci loňského stříbra Waber s Ježkem.

Turnaj Pro Tour kategorie Futures v plážovém volejbalu v Brně

Muži:
Předkolo play off:
Ježek, Waber (11-ČR) - G. Sousa, T. Sousa (13-Portug.) 2:0 (17, 19)
Kurka, Oliva (14-ČR) - Sponer, Klemen (15-Rak.) 2:0 (18, 12)
Nemec, Petruf (9-SR) - Semerád, Štoček (4-ČR) 2:1 (-15, 19, 12)

Čtvrtfinále:
Šépka, Sedlák (1-ČR) - Kurka, Oliva 2:0 (15, 23)
Ježek, Waber - Fröbel, Wüst (7-Něm.) 2:0 (17, 17)

Ženy:
Předkolo play off:
Maixnerová, Neuschaeferová (1-ČR) - Kuivonenová, Jürgensonová (7-Est.) 2:0 (16, 15)
Pospíšilová, Mokrá (5-ČR) - Pavlovová, Hellandová-Hansenová (3-Nor.) 2:1 (20, -23, 12)
Lorenzová, Tomasová (10-ČR) - Van Deunová, Ruysschaertová (14-Belg.) 2:1 (-14, 19, 6)
Z. Vasváriová, E. Vasváriová (16-Maď.) - Kleiblová, Dunárová (12-ČR) 2:1 (19, -18, 13)

Čtvrtfinále:
Břínková, Dvorniková (11-ČR) - Maixnerová, Neuschaeferová 2:0 (19, 21)
Pospíšilová, Mokrá - Tokošová, Tereňová (9-SR) 2:1 (18, -14, 14)
Hollasová, Remmelgová (4-Est.) - Lorenzová, Tomasová 2:0 (12, 16)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Arsenal vs. LeedsFotbal - 2. kolo - 23. 8. 2025:Arsenal vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • -
  • -
St. Pauli vs. DortmundFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025:St. Pauli vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.60
  • 1.90
  • 2.90
Sassuolo vs. NeapolFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025:Sassuolo vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 180.00
  • 35.00
  • 1.01
Janov vs. LecceFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025: Janov vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.50
  • 1.70
  • 5.80
Artis Brno vs. KroměřížFotbal - 7. kolo - 23. 8. 2025:Artis Brno vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.09
  • 8.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Tyčkařka Švábíková si pro titul dojela z Bruselu. Blýskla se trojskokanka Suchá

Tyčkařka Amálie Švábíková po bleskovém přesunu z Bruselu, kde v pátek večer závodila na mítinku Diamantové ligy, získala svůj šestý republikový titul. Na šampionátu v Jablonci nad Nisou by jí k tomu...

23. srpna 2025  14:38,  aktualizováno  19:29

Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.

23. srpna 2025  19:18

11,20? To mi nestačí, mrzelo Maňasovou. Do Tokia se těší na asijskou kulturu

Už tak chladný Jablonec zavalil na začátek odpoledního programu hustý déšť, a tak organizátoři atletické mistrovství České republiky na chvíli přerušili. Ale když se na start chystaly sprinterky,...

23. srpna 2025  19:15

Dva mužské a dva ženské české páry si na písku v Brně zahrají o medaile

Dva mužské a dva ženské domácí páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají v neděli o medaile. Kromě nejvýše nasazených volejbalistů Jakuba Šépky s Jiřím Sedlákem postoupili do...

23. srpna 2025  19:08

ONLINE: Slavia - Pardubice, hrají Sadílek i Chytil, Zafeiris opět na lavičce

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den...

23. srpna 2025  19:02

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

ONLINE: Tottenham zdolal City, Aston Villa padla. Arsenal hostí nováčka z Leedsu

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Další ztrátu si připsala Aston Villa, která prohrála na půdě Brentfordu 0:1 a...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  18:25

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

23. srpna 2025  18:19

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...

23. srpna 2025  18:18

Perfektní práce Alpecinu na úvod Vuelty. Philipsen má triumf i červený dres

Je to jeho teprve čtvrté vítězství v této sezoně, stejně jako to třetí ale patří mezi úplně nejcennější. Jasper Philipsen po učebnicové práci svého týmu Alpecin-Deceuninck ovládl rozdílem třídy první...

23. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.