Šépka se Sedlákem si ve čtvrtfinále poradili s krajany Kryštofem Janem Olivou a Václavem Kurkou 21:15, 25:23 a na turnaji dosud neztratili ani set. „Je škoda, že jsme na kluky narazili už před branami semifinále. Zápas byl vypjatý až do koncovky a do poslední chvíle nikdo nevěděl, co se stane. Každému týmu vycházelo to, co hrál,“ uvedl v tiskové zprávě Šépka.
Bez porážky jsou v Brně také Dvorníková s Břínkovou, které v boji o postup mezi nejlepší čtyřku překvapivě zdolaly turnajové jedničky Kylie Neuschaeferovou a Martinu Maixnerovou 21:19, 23:21, ačkoli v obou setech musely dotahovat manko. „Věděly jsme, že si v utkání nemusíme nic dokazovat. Chtěly jsme si hlavně zahrát dobrý volejbal a do každé výměny šly naplno,“ řekla Břínková.
Dvorníková s Břínkovou narazí v českém semifinále na Pospíšilovou s Mokrou, jež dnes zvládly dva tiebreaky. Mezi elitní čtveřicí jsou díky dvěma výhrám v play off také obhájci loňského stříbra Waber s Ježkem.
Turnaj Pro Tour kategorie Futures v plážovém volejbalu v Brně
Muži:
Čtvrtfinále:
Ženy:
Čtvrtfinále: