Štochlová se Svozilovou zahájily turnaj v Kapském Městě výhrou nad Brazilkami

  14:01
Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zahájily turnaj plážového volejbalu Pro Tour Elite v Kapském Městě výhrou 21:11, 22:20 nad Brazilkami Hegeile a Vitórií a zajistily si postup do play off. Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou podlehly Rakušankám Dorině a Ronje Klingerovým 16:21, 9:21 a čeká je utkání o udržení v turnaji. Na jihoafrickém písku se představí i oba české mužské páry.

Marie-Sára Štochlová a Markéta Svozilová se radují z bodu. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Štochlová se Svozilovou, pro které je turnaj poslední herní prověrkou před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide, v prvním setu i díky šesti esům dominovaly. V koncovce vyrovnané druhé sady české jedničky dotáhly tříbodové manko, přesto za stavu 18:20 čelily dvěma setbolům. Čtyřmi body v řadě ale strhly vítězství na svou stranu.

Maixnerové s Neuschaeferovou, jež minulý týden na akci druhé nejvyšší kategorie Challenge v Nuvali obsadily životní čtvrté místo, se dnes nedařilo v útoku a ve druhém setu schytaly od rakouských sester debakl. Pokračování v turnaji jim zajistí páteční výhra nad litevským párem Erika Kliokmanaiteová, Ieva Vasiliauskaiteová.

Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem se večer střetnou o přímý postup do osmifinále s Brazilci Evandrem a Arthurem. Tomáše Semeráda s Adamem Štočkem čeká v souboji o udržení domácí dvojice Kemoloile Otsweleng, Mthokozisi Mndingi.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě

Muži:
Skupina B:
17:00 Trousil, Sedlák (14-ČR) - Evandro, Arthur (2-Braz.)

Skupina D:
20:00 Semerád, Štoček (21-ČR) - Otsweleng, Mndingi (16-JAR)

Ženy:
Skupina B:
Svozilová, Štochlová (11-ČR) - Hegeile, Vitória (14-Braz.) 2:0 (11, 20)

Skupina C:
D. Klingerová, R. Klingerová (10-Rak.) - Neuschaeferová, Maixnerová (15-ČR) 2:0 (16, 9)

