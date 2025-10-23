Štochlová se Svozilovou, pro které je turnaj poslední herní prověrkou před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide, v prvním setu i díky šesti esům dominovaly. V koncovce vyrovnané druhé sady české jedničky dotáhly tříbodové manko, přesto za stavu 18:20 čelily dvěma setbolům. Čtyřmi body v řadě ale strhly vítězství na svou stranu.
Maixnerové s Neuschaeferovou, jež minulý týden na akci druhé nejvyšší kategorie Challenge v Nuvali obsadily životní čtvrté místo, se dnes nedařilo v útoku a ve druhém setu schytaly od rakouských sester debakl. Pokračování v turnaji jim zajistí páteční výhra nad litevským párem Erika Kliokmanaiteová, Ieva Vasiliauskaiteová.
Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem se večer střetnou o přímý postup do osmifinále s Brazilci Evandrem a Arthurem. Tomáše Semeráda s Adamem Štočkem čeká v souboji o udržení domácí dvojice Kemoloile Otsweleng, Mthokozisi Mndingi.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě
Muži:
Skupina D:
Ženy:
Skupina C: