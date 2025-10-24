Štochlové se Svozilovou, pro které je turnaj poslední herní prověrkou před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide, zápas s italskými favoritkami příliš nevyšel. Nedařilo se jim v útoku, navíc jim soupeřky nasázely devět es.
Maixnerová s Neuschaeferovou, jež minulý týden na akci druhé nejvyšší kategorie Challenge v Nuvali obsadily životní čtvrté místo, proti níže nasazeným Litevkám po ztrátě úvodního setu vyrovnaly. V tiebreaku vedly ještě 9:6, jenže poté už získaly jen dva body. Litevské kvalifikantky si k výhře pomohly i osmi bodovými bloky, zatímco Češky si nepřipsaly ani jeden.
Tomáš Semerád a Adam Štoček při svém společném debutu v hlavní fázi elitní kategorie narazí odpoledne na úvod vyřazovacích bojů na francouzskou dvojici Rémi Bassereau, Calvin Aye. Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem postoupili po dvou výhrách přímo do osmifinále.