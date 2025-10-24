Štochlovou se Svozilovou čeká na písku v Kapském Městě předkolo play off

  14:03
Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou prohrály na Pro Tour Elite v Kapském Městě s nasazenými dvojkami Valentinou Gottardiovou a Rekou Orsiovou Tothovou z Itálie 12:21, 15:21 a čeká je předkolo play off. Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou podlehly litevským volejbalistkám Erice Kliokmanaiteové s Ievou Vasiliauskaiteovou 16:21, 21:14, 11:15 a jako jediný z českých párů na jihoafrickém písku vypadly už ve skupině.

Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová při oddechovém čase. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Štochlové se Svozilovou, pro které je turnaj poslední herní prověrkou před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide, zápas s italskými favoritkami příliš nevyšel. Nedařilo se jim v útoku, navíc jim soupeřky nasázely devět es.

Maixnerová s Neuschaeferovou, jež minulý týden na akci druhé nejvyšší kategorie Challenge v Nuvali obsadily životní čtvrté místo, proti níže nasazeným Litevkám po ztrátě úvodního setu vyrovnaly. V tiebreaku vedly ještě 9:6, jenže poté už získaly jen dva body. Litevské kvalifikantky si k výhře pomohly i osmi bodovými bloky, zatímco Češky si nepřipsaly ani jeden.

Tomáš Semerád a Adam Štoček při svém společném debutu v hlavní fázi elitní kategorie narazí odpoledne na úvod vyřazovacích bojů na francouzskou dvojici Rémi Bassereau, Calvin Aye. Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem postoupili po dvou výhrách přímo do osmifinále.

