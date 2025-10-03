Naopak z dalších bojů ve Veracruzu se odhlásili Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem, protože první z nich si opět poranil stehenní sval. Dnes Češi nenastoupili ke druhému zápasu skupiny.
„Bohužel jsem si zase natrhnul stehno. Stalo se mi to už před turnajem, ale chtěl jsem zkusit hrát a ještě se to zhoršilo,“ vysvětlil Šépka. Po úvodní porážce měli o udržení v turnaji hrát s norským týmem Nils Ringöen, Evan Aas, bez boje se tak dělí o 25. místo.
Maixnerová s Neuschaeferovou zdolaly Polky Julii Kielakovou, Natalii Oklaovou ve dvou setech 21:19 a 21:9. Pavelkovy si poradily se švýcarskou dvojicí Menia Benteleová, Annique Niederhauserová 21:14 a 21:13.
Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko)
