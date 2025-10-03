Na písku ve Veracruzu prošly do osmifinále všechny české volejbalistky

  23:51
Všechny tři české ženské páry se na volejbalovém turnaji Pro Tour Challenge v Mexiku představí v osmifinále. Markétu Svozilovou s Marií-Sárou Štochlovou po úspěšném předkole play off doplnily Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou i čerstvě dvacetileté sestry Kateřina a Anna Pavelkovy.

Anna Pavelková přihrává podání paraguayských soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Naopak z dalších bojů ve Veracruzu se odhlásili Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem, protože první z nich si opět poranil stehenní sval. Dnes Češi nenastoupili ke druhému zápasu skupiny.

„Bohužel jsem si zase natrhnul stehno. Stalo se mi to už před turnajem, ale chtěl jsem zkusit hrát a ještě se to zhoršilo,“ vysvětlil Šépka. Po úvodní porážce měli o udržení v turnaji hrát s norským týmem Nils Ringöen, Evan Aas, bez boje se tak dělí o 25. místo.

Maixnerová s Neuschaeferovou zdolaly Polky Julii Kielakovou, Natalii Oklaovou ve dvou setech 21:19 a 21:9. Pavelkovy si poradily se švýcarskou dvojicí Menia Benteleová, Annique Niederhauserová 21:14 a 21:13.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu ve Veracruz (Mexiko)

Muži:
Skupina B:
Ringöen, Aas (31-Nor) - Šépka, Sedlák (15-ČR) bez boje

Ženy:
Skupina B:
K. Pavelková, A. Pavelková (18-ČR) - Torrésová, Ramírezová (31-Mex.) 2:0 (23, 12)
Clancyová, Milutinovicová (2-Austr-) - Neuschaeferová, Maixnerová (15-ČR) 2:1 (-17, 19, 11)

Skupina C:
Svozilová, Štochlová (3-ČR) - Niederhauserová, Benteleová (19-Švýc.) 2:0 (19, 16)

Předkolo play off:
Neuschaeferová, Maixnerová (15-ČR) - Kielaková, Oklaová (Pol.) 2:0 (19, 9)
K. Pavelková, A. Pavelková (18-ČR) - Niederhauserová, Benteleová (19-Švýc.) 2:0 (14, 13)

Olomouc vs. LiberecHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Pittsburgh vs. BuffaloHokej - - 4. 10. 2025:Pittsburgh vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
4. 10. 01:00
  • 2.25
  • 4.30
  • 2.50
Chicago vs. MinnesotaHokej - - 4. 10. 2025:Chicago vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 10. 02:00
  • 3.25
  • 4.42
  • 1.84
Calgary vs. WinnipegHokej - - 4. 10. 2025:Calgary vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
4. 10. 03:00
  • 2.78
  • 4.25
  • 2.08
Vegas vs. San JoseHokej - - 4. 10. 2025:Vegas vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
4. 10. 04:00
  • 1.45
  • 5.32
  • 4.99
Vancouver vs. EdmontonHokej - - 4. 10. 2025:Vancouver vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
4. 10. 04:00
  • 2.98
  • 4.41
  • 1.95
Program a výsledky
Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Je třeba slyšet dobré příběhy. Házenkář Wildt pokořil rakovinu, v extralize zase pálí

Premium

Pár dnů před Vánocemi ho s týmem čekal důležitý zápas. Ležel v horečkách, trápil se s ošklivým kašlem, za noc propotil dvě trička. Před duelem si nechal dát kapačku, aby mohl nastoupit. V utkání...

4. října 2025

Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League

Bournemouth v závěru předehrávky 7. kola anglické fotbalové ligy otočil zápas proti Fulhamu a po výhře 3:1 se posunul na druhé místo neúplné tabulky bod za vedoucí Liverpool. Na všech gólech vítězů...

3. října 2025  23:34

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

První nájezd zakončil bekhendem pod břevno. Druhý střelou k pravé tyči. Marek Hrivík v 11. kole extraligy rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Třinci 5:4 na nájezdy. „Byl to důležitý zápas,...

3. října 2025  22:22

Medailové setkání generací. Jak mladý Krejčí uzmul stříbro Prskavcovi. O 0,07

Stále to platí. Česko je velmocí mezi kajakáři v divokých peřejích. Dvě páteční medaile ze světového šampionátu v australském Penrithu jsou toho důkazem. Třiadvacetiletý Krejčí má stříbro....

3. října 2025  21:01

Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

3. října 2025  20:29

Dva dny po triumfu v Superpoháru to USK pálilo. Zářila Čechová, blýskly se mladice

Basketbalistky ZVVZ USK Praha dva dny po triumfu v Superpoháru porazily v české lize Trutnov 100:65. V prvním domácím utkání v sezoně byla nejlepší střelkyní devatenáctinásobných mistryň letní posila...

3. října 2025  20:22

Lyžaři se ptají: Dalo se další tragédii zabránit? Do Chile míří experti

Premium

Když se ta tragická nehoda stala, pohyboval se poblíž. Na vlastní oči ji sice neviděl, nicméně o tři dny později kolem osudného místa projel. „A nebyl to vůbec hezký pohled,“ kývl sjezdař Jan...

3. října 2025

Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě,...

3. října 2025  19:52

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Bittner spurtoval třetí na závodě Münsterland Giro, obhájil Philipsen

Pavel Bittner spurtoval třetí v jednorázovém závodu Münsterland Giro. Další český cyklista Matyáš Kopecký na závodě UCI ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour, skončil devátý. Loňskou...

3. října 2025  18:46

