Semerád se Štočkem zdolali namibijské bratry Maxe a Juru Krafftovy 21:10, 21:17 a večer se utkají s Němci Nilsem Ehlersem a Clemensem Wicklerem, kteří na loňských olympijských hrách v Paříži získali stříbro.
Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem narazí na další německou dvojici Lukas Pfretzschner, Sven Winter. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou vstoupí do posledního turnaje před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide až ve čtvrtek.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě
Muži - kvalifikace: