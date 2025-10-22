Semerád se Štočkem postoupili na písku v Kapském Městě do hlavní soutěže

  12:09
Volejbalisté Tomáš Semerád s Adamem Štočkem zvládli na Pro Tour Elite v Kapském Městě kvalifikaci a společně si poprvé zahrají hlavní fázi turnaje nejvyšší úrovně. Jan Dumek s Davidem Westphalem ani Jan a Václav Berčíkové v jednokolové kvalifikaci neuspěli. Ve skupinách na jihoafrickém písku se představí čtyři české páry.

Jakub Šépka se natahuje po míči | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Semerád se Štočkem zdolali namibijské bratry Maxe a Juru Krafftovy 21:10, 21:17 a večer se utkají s Němci Nilsem Ehlersem a Clemensem Wicklerem, kteří na loňských olympijských hrách v Paříži získali stříbro.

Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem narazí na další německou dvojici Lukas Pfretzschner, Sven Winter. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou vstoupí do posledního turnaje před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide až ve čtvrtek.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě

Muži - kvalifikace:
Semerád, Štocek (ČR) - J. Krafft, M. Krafft (Nam.) 2:0 (10, 17)’
Hájos, Stréli (Maď.) - J. Berčík, V. Berčík (ČR) 2:0 (16, 10)
Batrane, Bialokoz (Angl.) - Dumek, Westphal (ČR) 2:0 (16, 15)

Výsledky

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Pivo nebylo to hlavní. Diváků přes dva miliony. Dozvuky Velké pardubické

Zhruba týden po akci má letošní Velká pardubická takzvaně podtrženo sečteno. Organizátoři jednoho z nejtradičnějších dostihových mítinků tak mohli vypustit řadu tradičních zajímavostí.

22. října 2025  12:29

Polidar je po operaci zpět v sestavě, ale jabloneckou výhru si neužil

Krajního záložníka jabloneckých fotbalistů Matěje Polidara vyřadil v srpnu ze hry zánět slepého střeva. V letošní ligové sezoně se proto prvně objevil v základní sestavě až ve 12. kole.

22. října 2025  12:17

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
