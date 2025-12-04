Trousil s Džavoronokem sice proti Italům jasně ztratili první set, ale ve druhém se zlepšili a získali ho ještě přesvědčivějším rozdílem.
V tiebreaku si Češi po většinu času udržovali mírný náskok, zápas ukončil Džavoronokův čtvrtý bodový blok. O prvenství ve skupině se Trousil s Džavoronokem večer utkají s nejvýše nasazenými Brazilci Evandrem a Arthurem.
Šépka se Sedlákem v obou sadách proti bratrům Crabbovým odskočili jako první, ale zkušení Američané drobné manko rychle smazali a i díky velkému počtu nevynucených chyb na české straně jasně zvítězili. K pokračování v turnaji musejí Šépka se Sedlákem porazit další dvojici z USA Hagen Smith, Logan Webber.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Itapemě (Brazílie)
Muži:
Skupina D: