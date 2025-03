Mladík Highsmith milionářem. V Palm Beach Gardens zaútočil na titul zezadu

Highsmith zahajoval závěrečné kolo se ztrátou čtyř ran na lídra Jaka Knappa, ale zahrál tři birdie a na sedmnáctce klíčový dvacetimetrový putt.

„Vítězství bylo to poslední, na co jsem myslel. Ale hrál jsem nejlepší golf svého života,“ řekl nečekaný šampion, bohatší po turnaji o 1,656 milionu dolarů. V Palm Beach Gardens odehrál na PGA Tour 34. turnaj, jen třikrát se dosud dostal do elitní desítky.