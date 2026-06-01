VIDEO: Tuláček zdolal Horu, islandskému silákovi sebral světový rekord se sudem

„Chtěl jsem Hafthorovi poslat zprávu, že jsem ho nevymazal jen o kousíček, ale o velký kus,“ vzkázal teplický Bivoj, který představitele Hory z kultovního seriálu Hra o trůny překonal o 25 centimetrů. Původní rekord z roku 2014 z Milána měl hodnotu 8,05 metru.
Björnsson v sobotu startoval v Liberci na akci Swaglift Day, před zaplněnou hokejovou arénou pokořil světový rekord v mrtvém tahu v počtu opakování – sedmkrát za sebou zvedl ze země čtyřsetkilovou činku. Ve stejný den ovšem na jiném místě, v Kerpenu u Kolína nad Rýnem, o jeden primát přišel, a to v hodu do výšky s prázdným, třicetilitrovým sudem vážícím 12,32 kilogramu.
„Chtěl jsem rekord zdolávat až při Pohárovce v Mostě, ale narychlo mě kontaktoval organizátor německého závodu. Šlo o jakési mistrovství Evropy, nejlepší chlapi z kontinentu jsme se utkali ve skotských hrách. Poprosil mě, zda bych zmákl i rekord sudem už u něj, protože si o tom přečetl na mých sociálních sítích,“ popsal Tepličan změnu plánu.
O světové maximum se pokoušel až na závěr dne, po devíti disciplínách skotských her, které vyhrál před krajanem Tomášem Suchopárem.
„Šli jsme na to až v šest odpoledne. Nejdřív jsme dali laťku na 8,10 metru, druhým pokusem se to povedlo hodit, pak jsme ji zvýšili na 8,30, což se podařilo napoprvé. Nejtěžší je skloubit techniku hodu a trajektorii letu. Všechno proběhlo líp, než jsme čekali,“ zářil několikanásobný mistr světa ve skotských hrách. „Němci byli nadšení, sešla se celá vesnice, přijela televize, novináři. Příště snáz najdou sponzory, když u nich padl světový rekord.“
Islandského pořízka Björnssona, který do Liberce dorazil přímo z kontroverzních Enhanced Games v Las Vegas, zná Tuláček osobně. „Kamarádi asi nejsme, to je silné slovo, ale už jsme se potkali na vícero závodech a víme jeden o druhém.“
Návštěvníci charitativního festivalu silových sportů Pohárovka se nemusí bát, že o Tuláčka přijdou. V sobotu 6. června v areálu Benedikt bude a v Mostě zkusí překonat světové rekordy hned dva. Kromě sudu bude do vzduchu házet ještě kettlebell, 26 kilogramů těžké závaží s madlem.
„Výkon současného držitele Němce Dennise Kohlrusse je 5,10 metru. Jde o disciplínu strongmanů, ne skotských her. Mám v plánu 5,15 a případně to ještě došroubovat na 5,20. Na tréninku jsem to dal, ale musím mít hodně dobrý den. Tenhle rekord bude nejtěžší,“ tuší Tuláček, který je mimo jiné i světovým rekordmanem v hodu plyšovým aligátorem.
V Mostě bude se sudem překonávat sám sebe. „Na tréninku jsem hodil i 8,50, vím, že potenciál je ještě větší. Výhoda je, že na rozdíl od Německa budu čerstvý, zkusím to už v 11 hodin dopoledne bez předchozího závodění. Takže doufám, že Björnssonovi pošlu další pořádnou zprávu.“
Tedy, že Horu zdolal o další kus.