Triumf i traťový rekord. Jel jsem na hraně, řekl triatlonista Wohl

„Možná to vypadá jako pohodové vítězství, ale jel jsem na hraně,“ komentoval Wohl luxusní, bezmála pětiminutový odstup v cíli na zbývající duo medailistů, Petra Soukupa (TJ Nová Paka) a před rokem stříbrného Tomáše Řenče (Triatlon Slaný). Dosavadní top čas na Czechmanovi v podání Jakuba Langhammera z roku 2022 přitom zněl 3:53:44 hodiny.

„Povedlo se mi dobře vyplavat, z čehož jsem nadšený, protože jsem ještě nikdy nebyl takhle vepředu. Na kole jsem si pak vypracoval větší náskok, než jsem doufal. Do běhu mi to dalo klid a díky tomu jsem podal mnohem lepší výkon, než kdybych byl pod tlakem,“ popisoval šampion Wohl, jehož další smělou ambicí je zvládnout dlouhý triatlon (3,8-180-42,195) pod osm hodin.

Nejrychlejší žena Barbora Besperát (CSG Tri Team) za Wohlem zaostala o 38,5 minuty, celkově byla 38. „Když jsem jela před pěti lety svůj první závod, ani by mě nenapadlo, kam se můžu dostat,“ řekla spokojená sportovkyně z Prahy. „Ještě do loňského roku jsem se připravovala sama, letos na jaře jsem to ale začala brát trochu vážněji a našla jsem si trenéra,“ dodala.