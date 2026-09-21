Třináctiletá plavkyně pošilhává po světovém rekordu. Už vylepšila ten asijský

„Jsem nadšená a mám obrovskou radost. Je to úspěch, který svědčí o tom, jak tvrdě pracujeme,“ řekla novinářům Jü C’-ti, která už v neděli zvítězila v závodě na 200 metrů motýlek. „Z té druhé zlaté medaile mám ještě větší radost než z té první. (Jü I-tching) je silná soupeřka, která mě motivuje k tomu, abych se zlepšovala a makala na sobě,“ dodala vítězka.
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Loni v Singapuru se Jü C’-ti stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa, když se podílela na bronzu štafety na 4x200 metrů volný způsob. Na Asijských hrách poplave ještě polohový závod na 400 metrů.