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Třináctiletá plavkyně pošilhává po světovém rekordu. Už vylepšila ten asijský

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  17:18
Čínská plavkyně Jü C’-ti v průběhu závodu na 200 metrů polohově na mistrovství...

Čínská plavkyně Jü C’-ti v průběhu závodu na 200 metrů polohově na mistrovství světa. | foto: AP

Čínská plavkyně Jü C’-ti v průběhu závodu na 200 metrů polohově na mistrovství...
Čínská plavkyně Jü C’-ti se chystá na start závodu na 200 metrů polohově na...
Čínská plavkyně Jü C’-ti v průběhu závodu na 200 metrů polohově na mistrovství...
Dvanáctiletá Číňanka Jü C’-ti na MS v plavání.
6 fotografií
Třináctiletá čínská plavkyně Jü C'-ti zazářila na Asijských hrách v Tokiu, když zvítězila v polohovém závodě na 200 metrů časem 2:06,10 minuty, kterým zaostala jen o čtyři desetiny sekundy za světovým rekordem kanadské hvězdy Summer McIntoshové. O asijský rekord připravila krajanku Jü I-tching, která v pondělí doplavala druhá.

„Jsem nadšená a mám obrovskou radost. Je to úspěch, který svědčí o tom, jak tvrdě pracujeme,“ řekla novinářům Jü C’-ti, která už v neděli zvítězila v závodě na 200 metrů motýlek. „Z té druhé zlaté medaile mám ještě větší radost než z té první. (Jü I-tching) je silná soupeřka, která mě motivuje k tomu, abych se zlepšovala a makala na sobě,“ dodala vítězka.

Její časy jsou anomálie! Čínská plavkyně ve dvanácti letech šokuje svět, získá medaili?

Loni v Singapuru se Jü C’-ti stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa, když se podílela na bronzu štafety na 4x200 metrů volný způsob. Na Asijských hrách poplave ještě polohový závod na 400 metrů.

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