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Třetí zlato i rekord. Třináctiletá čínská plavkyně Jü C'-ti září na Asijských hrách

Autor: ,
  17:15

Čínská plavkyně Jü C’-ti v průběhu závodu na 200 metrů polohově na mistrovství světa. | foto: AP

Třináctiletá čínská plavkyně Jü C'-ti je zatím největší hvězdou Asijských her v Japonsku. Při svém posledním individuálním startu suverénně ovládla polohový závod na 400 metrů a získala třetí zlatou medaili. Navíc stejně jako při předchozích triumfech překonala rekord Asijských her.

Výkon krajanky Jie Š’-wen z roku 2014 Jü C’-ti vylepšila časem 4:28,56 téměř o 4,5 sekundy. Rychleji letos tuto trať zaplavala jen držitelka světového rekordu Kanaďanka Summer McIntoshová.

Ve středečním závodě Jü C’-ti zvítězila s náskokem 3,95 sekundy před další Číňankou Kche Wen-si. Navázala na vítězství v polohovém závodě na 200 metrů, v němž měla blízko ke světovému rekordu, a na trati 200 metrů motýlek z předchozích dnů.

Třináctiletá plavkyně pošilhává po světovém rekordu. Už vylepšila ten asijský

„Odnesla jsem si z těchto her spoustu zkušeností, ale pár věcí mě mrzí. Vrátím se k tomu, co se mi nepovedlo, a rozeberu si to. Příště to snad udělám lépe,“ řekla Jü C’-ti novinářům.

Loni se ve dvanácti letech stala nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa, když se podílela na bronzu štafety na 4x200 metrů volný způsob. Nyní se pasovala do role jedné z favoritek olympijských her v Los Angeles v roce 2028.

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  • 22.50
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  • 3.50
  • 2.70
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