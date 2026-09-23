Třetí zlato i rekord. Třináctiletá čínská plavkyně Jü C'-ti září na Asijských hrách

Výkon krajanky Jie Š’-wen z roku 2014 Jü C’-ti vylepšila časem 4:28,56 téměř o 4,5 sekundy. Rychleji letos tuto trať zaplavala jen držitelka světového rekordu Kanaďanka Summer McIntoshová.
Ve středečním závodě Jü C’-ti zvítězila s náskokem 3,95 sekundy před další Číňankou Kche Wen-si. Navázala na vítězství v polohovém závodě na 200 metrů, v němž měla blízko ke světovému rekordu, a na trati 200 metrů motýlek z předchozích dnů.
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„Odnesla jsem si z těchto her spoustu zkušeností, ale pár věcí mě mrzí. Vrátím se k tomu, co se mi nepovedlo, a rozeberu si to. Příště to snad udělám lépe,“ řekla Jü C’-ti novinářům.
Loni se ve dvanácti letech stala nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa, když se podílela na bronzu štafety na 4x200 metrů volný způsob. Nyní se pasovala do role jedné z favoritek olympijských her v Los Angeles v roce 2028.