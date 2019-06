Triatlonový festival dostal Xterru poprvé do Plzně. Hned určí mistry

Vargová. Od akvabel k triatlonu Začínala jako akvabela, zkusila moderní pětiboj, pak závodně plavala. A když bazén chtěla opustit, všiml si jí Jan Řehula a přivábil Pavlínu Vargovou k triatlonu. „Plavání mě přestalo bavit, chtěla jsem skončit. Ale ráda jsem běhala i jezdila na kole, tak jsem to díky Honzovi zkusila. V patnácti jsem začala trénovat, první sezona přišla o rok později,“ vzpomíná letos dvacetiletá Plzeňanka, která nyní hájí barvy Lawi teamu. Byl to skvělý tah. Vargová, která nedávno odmaturovala na Sportovním gymnáziu v Plzni a chystá se na přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu, se rychle vyšvihla mezi mládežnickou elitu. A loni už slavila titul juniorské mistryně světa i Evropy v terénním triatlonu. Před touto sezonou jste přešla do dospělé kategorie. Je to oproti juniorkám velký skok?

Rozhodně. Je to silovější, náročnější. V juniorkách trval závod okolo hodiny, hodiny a půl. Zato teď na klání Xterra v Belgii, kde jsem byla minulý týden, jsem skončila za tři a půl hodiny. Závody jsou delší. Jak jste tam dopadla?

V cíli jsem byla devátá. Sezonu jsem začala trošku později kvůli zdravotním problémům. Byla jsem na operaci krčních mandlí, objevily se pak nějaké komplikace. Proto jsem začala později a všechny závody mám vlastně posunuté až na druhou polovinu sezony. Terénní triatlon je priorita?

Přesně tak. Na konci června je v Rumunsku mistrovství Evropy v cross triatlonu, začátkem srpna pak u nás v Prachaticích evropský šampionát Xterra. To jsou moje hlavní cíle pro letošní rok. Na oba šampionáty mají triatlonisté šanci kvalifikovat se právě v sobotu v Plzni, kde to znáte. Jaký je to pro vás závod?

Od té doby, co Honza Řehula tenhle festival pořádá, což je od roku 2016, jsem svou kategorii vždycky vyhrála. Bylo by hezké na to teď navázat... Ale popravdě, nevím, jak na tom s formou budu. Cyklistické a běžecké tratě v okolí Boleváku vám vyhovují?

V plávání se moc vymyslet nedá. Na kole jsou tam docela širší cesty, k tomu pár technických úseků. A běh je skoro po rovině. Je to hodně rychlá trať, což mi vyhovuje.