Triatlonistku Klingorovou čeká další švédská výzva: Vasaloppstrippeln

Letos si do svého sportovního „portfolia“ přidala další velkou výzvu s pro nás těžko vyslovitelným názvem Vasaloppstrippeln. Jedná se opět o kombinaci různých disciplín, kterou vymysleli pořadatelé asi nejznámějšího závodu v běhu na lyžích na světě Vasova běhu, když chtěli dát šanci všem, kteří si Vasaloppet chtějí nejenom zajet v zimě na běžkách, ale zaběhnout si ji i v létě po svých a také na kole.

„Když jsem měla v rámci Švédské klasiky běžet dlouhý ´Vasák´, měla jsem z něho obrovský respekt, a tak jsem si před tím dala jako trénink poloviční vzdálenost, tedy 45 km. No teď v létě mi přišlo celkem fajn, tuhle trať si znova zopakovat. Původně jsem sice chtěla ´tripple´ absolvovat v plných devadesátikilometrových distancích, ale to jsem nakonec musela kvůli problémům s kolenem vzdát,“ vysvětluje, proč dala přednost poloviční verzi karlovarská závodnice.

„Závody se opět jely v režimu ovlivněném koronou. Dostala jsem termín, ve kterém se jednotlivé disciplíny měly absolvovat, čas a výsledky se pak zaznamenávaly pomocí speciální aplikace. Já jsem se rozhodla obě disciplíny absolvovat přímo na trati slavného Vasáku, a tak jsem se v srpnu vydala do švédské Dalarny. Jako rozcvičku jsem si napřed dala závod na kole, s tím nemám problém, 45 km je takový příjemný výlet, dalo by se říct brnkačka. Ale pár dní na to byl na řadě běh, a z toho jsem byla dost nervózní. Nikdy předtím jsem neběžela ani maraton, nejvíc 30 km v rámci Švédské klasiky, a jak se ten závod blížil, říkala jsem si: Holka, do čeho ses to zase pustila…“ popisuje Klingorová jak se závodí v dnešní době.

Nicméně to zvládla.

„Trať byla nádherná, úplně jiná než v zimě a úplně jiná, než jak jsem jí vnímala na kole. Určitě to nebyla procházka růžovým sadem, daleko víc to připomínalo boj o přežití v drsné severské přírodě, dneska už to s odstupem času samozřejmě vidím úplně jinak. Pocit štěstí, že jsem to zvládla, umocnil po prázdninách, když se uzavřely termíny pro absolvování závodů, pohled do výsledkové listiny: Česká vlaječka s mým jménem je tam mezi ženami na třetím místě, a to je úspěch, který jsem rozhodně nečekala,“ neskrývá hrdost Irena Klingorová.