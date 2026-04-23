Chodící sportovní laboratoř. Triatlonista opět posunul hranice lidských možností

Texaský Ironman přilákal nabitou startovní listinu včetně Martena Van Riela či Caspera Stornese. Blummenfelt ale všem ukázal, proč je v současnosti nedotknutelným králem triatlonu.
Od začátku závod kontroloval, a přestože musel řešit defekt na kole i zdržení v depu, když se před závěrečným během rozhodl pro kompresní ponožky, dokázal se udržet na dostřel vedoucí skupiny.
Maratonu jednoznačně dominoval, zlomil soupeře a posledních 11 kilometrů už běžel osamoceně na čele. „V závěru jsem do toho musel dát všechno – zkusit soupeře předstihnout a získat mentální výhodu tím, že se na něj dotáhnu zezadu a nastoupím,“ popsal rozhodující útok proti Belgičanovi Van Rielovi.
Nataženou cílovou pásku proťal v čase 7:21:24 hodiny!
Dosavadní světový rekord dánského triatlonisty Magnuse Ditleva z Challenge Roth 2024 vylepšil o rovné dvě minuty.
Jen pro lepší představu: 3,86 kilometru plavání zvládl za 48:33 minuty (tempo 1:16 min/100 m), 180,25 kilometrů na kole ujel za 3:57:46 hodiny (průměrná rychlost 45,69 km/h) a maratonských 42,2 kilometru odběhl za 2:30:47 hodiny (tempo 3:25 min/km).
V roce 2021 sice v mexickém Cozumelu hned při svém debutu na dlouhé trati dokončil Ironmana ještě o dvanáct sekund rychleji, ale vlivem mimořádně silného mořského proudu, který v plavecké části závodníkům výrazně pomáhal, nebyl tento čas oficiálně uznán za platný rekord.
Rok nato po vzoru keňského vytrvalce Eliuda Kipchogeho, který ve Vídni zaběhl jako první v dějinách maraton pod dvě hodiny, Blummenfelt v rovněž speciální výzvě nazvané Sub7 na německém okruhu Lausitzring šokoval svět, když Ironmana zvládl pod sedm hodin v jen těžko uvěřitelném čase 6:44:25 hodiny.
Ani tento mýtický výkon nezůstal v oficiálních zápisech. Blummenfeltovi pomáhali vodiči, kteří rozráželi vodu i vzduch na kole, což je v regulérním závodě přísně zakázáno a každý se musí prát s nástrahami přírody sám. A právě v tom je nejsilnější zbraň norského triatlonisty.
„Kristian není jen tak nějaký talentovaný atlet, ale především ten nejtýmovější člověk, jakého znám. Dokáže absorbovat takové tréninkové dávky, které by kohokoliv jiného zlomily,“ hlásil jeho trenér Olav Aleksander Bu.
Chtěl být brankářem, stal se pokusným králíkem
Narodil se v Bergenu, městě proslulém největším počtem deštivých dnů v Evropě, a původně snil o tom, že jednou bude chytat za nejúspěšnější norský fotbalový klub Rosenborg. Maminka Kate později vzpomínala, jak ho ke všemu museli nutit, jen do tréninku ne. Odmala v něm hořela až neuvěřitelná touha něco dokázat.
Netrvalo dlouho, aby zjistil, že fotbal pro něj nebude tou správnou cestou, a tak se vrhl na závodní plavání. A přestože v bazénu trávil dlouhé hodiny, nedařilo se mu vyhrávat. Jeho tělo mělo mnohem větší kapacitu, než mu krátké tratě dovolovaly prodat.
Zlom přišel v roce 2008. Tehdy se v Bergenu konal vůbec první triatlonový závod a čtrnáctiletý Kristian se rozhodl, že si půjčí kolo a navrch ještě poběží. Neměl s triatlonem žádné zkušenosti, přesto skončil druhý. A právě tam si poprvé uvědomil, jaký sport je mu zřejmě souzený.
Se svou výškou 172 centimetrů a váhou 74 kilogramů ostře kontrastuje s typicky drobnými vytrvalci.
Jenže Blummenfeltova mohutná postava skrývá neuvěřitelné fyziologické hodnoty. Jeho VO2 max, tedy maximální množství kyslíku, které tělo dokáže využít během intenzivní zátěže, se pohybuje okolo 103 mililitrů na kilogram za minutu. Pro srovnání: průměrný zdravý muž má hodnotu kolem 40 a špičkoví maratonci dosahují čísel k osmdesátce.
Tato genetická výbava mu dává neuvěřitelnou kapacitu plic i srdce, skutečná síla nicméně leží v tom, že svou kariéru proměnil v exaktní vědecký projekt. Pod dohledem uznávaného trenéra Bua se z něj stal jakýsi pokusný vědecký experiment.
Láhev vody za tisíc liber
V technologických centrech pravidelně trénuje ve speciální masce, která sleduje spalování glykogenu a laktátovou křivku. Jeho tým zkoumá každý možný detail a využívá dokonce speciální tekutinu Doubly Labeled Water s izotopy vodíku a kyslíku.
Po vypití této vody, jejíž cena se může vyšplhat až na 1 000 liber za láhev, dokážou vědci z následné analýzy moči přesně zjistit, kolik energie Blummenfelt spálil v určitém časovém úseku.
„To, co vidíte v televizi, je jen zlomek všeho. My ta data sbíráme proto, abychom odhalili své slabiny a limity. Čísla nám pak jasně ukážou, kam až můžeme zajít,“ vysvětloval.
Stal se evropským šampionem i vítězem závodů nejprestižnějšího seriálu World Triathlon Championship Series v Lausanne či Jokohamě. Čím dál víc ale poutal pozornost tím, co všechno byl pro triumf ochoten obětovat – často šel až za hranu vlastního zdraví.
Když v roce 2021 ovládl i závod pod pěti kruhy v Tokiu, svět obletěly záběry, jak olympijský vítěz leží v cíli na zemi, je bledý a není schopen sám vstát. Načež ho museli odvézt na vozíku.
Právě v témže roce se přesunul k dlouhým triatlonům, hned při svém debutu se zapsal do historie. Zatímco německé legendě Janu Frodenovi trvalo sedm let, než se po olympijském zlatu z Pekingu dokázal adaptovat na extrémní distance Ironmana, Blummenfeltovi stačilo pouhých deset měsíců na oněch 226 kilometrů, což je čtyřnásobek olympijského závodu.
Jak si na šílenou distanci zvykl, ukázal prakticky okamžitě. Kvůli pandemii koronaviru se mistrovství světa v Ironmanu nekonalo tradičně na Havaji, ale v americkém St. George.
Nor zde svou premiéru proměnil v triumf a ukončil šest let trvající vládu německých triatlonistů. Během jediného roku tak dokázal ovládnout olympiádu, Světovou sérii i mistrovství světa v Ironmanu.
„Závodit proti němu bolí víc než proti komukoliv jinému. On vás neporazí taktikou, on vás prostě utrápí tím, že drží tempo, které je pro ostatní neudržitelné, a u toho se na vás ještě dívá, jestli už melete z posledního,“ přiblížil dvojnásobný olympijský šampion Alistair Brownlee.
Přesto není neporazitelný. Při obhajobě zlata v Paříži 2024 skončil dvanáctý a ukázalo se, že bleskové přechody mezi extrémně dlouhým Ironmanem a výbušným olympijským triatlonem mají své limity i pro Blummenfelta. Dlouhým tratím ovšem nadále dominuje.
Jen v roce 2025 ovládl tři velké závody série Ironman včetně evropského šampionátu. A jak teď v Texasu ukázal, jinak tomu zřejmě nebude ani v této sezoně.
Vždyť „Big Blu“, jak se mu přezdívá, stráví až 1 300 hodin ročně tréninkem, neustále cestuje po světě a se svým týmem hledá způsob, jak by ještě mohl ubrat další sekundy.
Dál chce světu ukázat, kam až můžou hranice lidských možností dojít.