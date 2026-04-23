Chodící sportovní laboratoř. Triatlonista opět posunul hranice lidských možností

Kryštof Morong
  14:00
Minulou sobotu v texaském The Woodlands vylepšil světové maximum v dlouhém triatlonu. Už zase. Překvapení? Kdeže! Pokud o někom můžete bez váhání říct, že je skutečným „Ironmanem“ současného sportu, je to bezesporu norský fenomén Kristian Blummenfelt.
Vítězné gesto Kristiana Blummenfelta po triatlonu Ironman v americkém Texasu. | foto: Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Texaský Ironman přilákal nabitou startovní listinu včetně Martena Van Riela či Caspera Stornese. Blummenfelt ale všem ukázal, proč je v současnosti nedotknutelným králem triatlonu.

Od začátku závod kontroloval, a přestože musel řešit defekt na kole i zdržení v depu, když se před závěrečným během rozhodl pro kompresní ponožky, dokázal se udržet na dostřel vedoucí skupiny.

Maratonu jednoznačně dominoval, zlomil soupeře a posledních 11 kilometrů už běžel osamoceně na čele. „V závěru jsem do toho musel dát všechno – zkusit soupeře předstihnout a získat mentální výhodu tím, že se na něj dotáhnu zezadu a nastoupím,“ popsal rozhodující útok proti Belgičanovi Van Rielovi.

Nataženou cílovou pásku proťal v čase 7:21:24 hodiny!

Dosavadní světový rekord dánského triatlonisty Magnuse Ditleva z Challenge Roth 2024 vylepšil o rovné dvě minuty.

19. dubna 2026 v 10:38, příspěvek archivován: 23. dubna 2026 v 1:06
Jen pro lepší představu: 3,86 kilometru plavání zvládl za 48:33 minuty (tempo 1:16 min/100 m), 180,25 kilometrů na kole ujel za 3:57:46 hodiny (průměrná rychlost 45,69 km/h) a maratonských 42,2 kilometru odběhl za 2:30:47 hodiny (tempo 3:25 min/km).

V roce 2021 sice v mexickém Cozumelu hned při svém debutu na dlouhé trati dokončil Ironmana ještě o dvanáct sekund rychleji, ale vlivem mimořádně silného mořského proudu, který v plavecké části závodníkům výrazně pomáhal, nebyl tento čas oficiálně uznán za platný rekord.

Rok nato po vzoru keňského vytrvalce Eliuda Kipchogeho, který ve Vídni zaběhl jako první v dějinách maraton pod dvě hodiny, Blummenfelt v rovněž speciální výzvě nazvané Sub7 na německém okruhu Lausitzring šokoval svět, když Ironmana zvládl pod sedm hodin v jen těžko uvěřitelném čase 6:44:25 hodiny.

Magická hranice v ironmanu padla. Triatlonistům však pomohli vodiči

Ani tento mýtický výkon nezůstal v oficiálních zápisech. Blummenfeltovi pomáhali vodiči, kteří rozráželi vodu i vzduch na kole, což je v regulérním závodě přísně zakázáno a každý se musí prát s nástrahami přírody sám. A právě v tom je nejsilnější zbraň norského triatlonisty.

„Kristian není jen tak nějaký talentovaný atlet, ale především ten nejtýmovější člověk, jakého znám. Dokáže absorbovat takové tréninkové dávky, které by kohokoliv jiného zlomily,“ hlásil jeho trenér Olav Aleksander Bu.

Chtěl být brankářem, stal se pokusným králíkem

Narodil se v Bergenu, městě proslulém největším počtem deštivých dnů v Evropě, a původně snil o tom, že jednou bude chytat za nejúspěšnější norský fotbalový klub Rosenborg. Maminka Kate později vzpomínala, jak ho ke všemu museli nutit, jen do tréninku ne. Odmala v něm hořela až neuvěřitelná touha něco dokázat.

Netrvalo dlouho, aby zjistil, že fotbal pro něj nebude tou správnou cestou, a tak se vrhl na závodní plavání. A přestože v bazénu trávil dlouhé hodiny, nedařilo se mu vyhrávat. Jeho tělo mělo mnohem větší kapacitu, než mu krátké tratě dovolovaly prodat.

Zlom přišel v roce 2008. Tehdy se v Bergenu konal vůbec první triatlonový závod a čtrnáctiletý Kristian se rozhodl, že si půjčí kolo a navrch ještě poběží. Neměl s triatlonem žádné zkušenosti, přesto skončil druhý. A právě tam si poprvé uvědomil, jaký sport je mu zřejmě souzený.

Kristian Blummenfelt na trati triatlonového závodu Ironman v Texasu.

Se svou výškou 172 centimetrů a váhou 74 kilogramů ostře kontrastuje s typicky drobnými vytrvalci.

Jenže Blummenfeltova mohutná postava skrývá neuvěřitelné fyziologické hodnoty. Jeho VO2 max, tedy maximální množství kyslíku, které tělo dokáže využít během intenzivní zátěže, se pohybuje okolo 103 mililitrů na kilogram za minutu. Pro srovnání: průměrný zdravý muž má hodnotu kolem 40 a špičkoví maratonci dosahují čísel k osmdesátce.

Tato genetická výbava mu dává neuvěřitelnou kapacitu plic i srdce, skutečná síla nicméně leží v tom, že svou kariéru proměnil v exaktní vědecký projekt. Pod dohledem uznávaného trenéra Bua se z něj stal jakýsi pokusný vědecký experiment.

Láhev vody za tisíc liber

V technologických centrech pravidelně trénuje ve speciální masce, která sleduje spalování glykogenu a laktátovou křivku. Jeho tým zkoumá každý možný detail a využívá dokonce speciální tekutinu Doubly Labeled Water s izotopy vodíku a kyslíku.

Po vypití této vody, jejíž cena se může vyšplhat až na 1 000 liber za láhev, dokážou vědci z následné analýzy moči přesně zjistit, kolik energie Blummenfelt spálil v určitém časovém úseku.

Zatímco si vzájemně gratulují stříbrný medailista Alex Yee a bronzový Hayden Wilde z Nového Zélandu, vyčerpaný Kristian Blummenfelt z Norska si vychutnává svůj olympijský triumf vleže.

„To, co vidíte v televizi, je jen zlomek všeho. My ta data sbíráme proto, abychom odhalili své slabiny a limity. Čísla nám pak jasně ukážou, kam až můžeme zajít,“ vysvětloval.

Stal se evropským šampionem i vítězem závodů nejprestižnějšího seriálu World Triathlon Championship Series v Lausanne či Jokohamě. Čím dál víc ale poutal pozornost tím, co všechno byl pro triumf ochoten obětovat – často šel až za hranu vlastního zdraví.

Když v roce 2021 ovládl i závod pod pěti kruhy v Tokiu, svět obletěly záběry, jak olympijský vítěz leží v cíli na zemi, je bledý a není schopen sám vstát. Načež ho museli odvézt na vozíku.

Po olympijském zlatu i světový titul. Blummenfelt ovládl netradičního Ironmana

Právě v témže roce se přesunul k dlouhým triatlonům, hned při svém debutu se zapsal do historie. Zatímco německé legendě Janu Frodenovi trvalo sedm let, než se po olympijském zlatu z Pekingu dokázal adaptovat na extrémní distance Ironmana, Blummenfeltovi stačilo pouhých deset měsíců na oněch 226 kilometrů, což je čtyřnásobek olympijského závodu.

Jak si na šílenou distanci zvykl, ukázal prakticky okamžitě. Kvůli pandemii koronaviru se mistrovství světa v Ironmanu nekonalo tradičně na Havaji, ale v americkém St. George.

Nor zde svou premiéru proměnil v triumf a ukončil šest let trvající vládu německých triatlonistů. Během jediného roku tak dokázal ovládnout olympiádu, Světovou sérii i mistrovství světa v Ironmanu.

Norský závodník Kristian Blummenfelt se raduje s fanoušky v cíli triatlonového závodu Ironman.

„Závodit proti němu bolí víc než proti komukoliv jinému. On vás neporazí taktikou, on vás prostě utrápí tím, že drží tempo, které je pro ostatní neudržitelné, a u toho se na vás ještě dívá, jestli už melete z posledního,“ přiblížil dvojnásobný olympijský šampion Alistair Brownlee.

Přesto není neporazitelný. Při obhajobě zlata v Paříži 2024 skončil dvanáctý a ukázalo se, že bleskové přechody mezi extrémně dlouhým Ironmanem a výbušným olympijským triatlonem mají své limity i pro Blummenfelta. Dlouhým tratím ovšem nadále dominuje.

Jen v roce 2025 ovládl tři velké závody série Ironman včetně evropského šampionátu. A jak teď v Texasu ukázal, jinak tomu zřejmě nebude ani v této sezoně.

Vždyť „Big Blu“, jak se mu přezdívá, stráví až 1 300 hodin ročně tréninkem, neustále cestuje po světě a se svým týmem hledá způsob, jak by ještě mohl ubrat další sekundy.

Dál chce světu ukázat, kam až můžou hranice lidských možností dojít.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Jaký trest hrozí Bořilovi? Přitížit mu mohou slova, která k rozhodčímu použil

Aktualizujeme
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Poté, co v zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu o utkání směrem k rozhodčímu Daliboru Černému: „Počkej uvnitř!“ Což může zásadně ovlivnit výšku trestu, jaký si z nedělního klání...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  14:07

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Zvěstem o stěhování Dynama se v Chomutově diví. Nikdo nás neoslovil, říká majitel

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Nové angažmá pro reprezentanta Kárníka. Po exotické štaci ho zlákalo Španělsko

Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona.

Basketbalista James Kárník posílí do konce aktuální sezony Gironu. O příchodu českého reprezentačního pivota, jenž naposledy působil v Mongolsku, informoval katalánský klub na svém webu. Ve španělské...

23. dubna 2026  13:24

Žádné další kamery. Roland Garros zareaguje na australský incident Gauffové

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Záběry tenistky Coco Gauffové, která po porážce na Australian Open v zázemí turnaje vzteky mlátila raketou o zem, v lednu obletěly svět a rozpoutaly debatu o soukromí hráčů. Organizátoři...

23. dubna 2026  13:13

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

15. dubna 2026  12:43,  aktualizováno  23. 4. 11:20

