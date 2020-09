Je tu nový hit. V Prachaticích se předvedl krátký triatlon

Nejvýše položený rybník v České republice má 20 stupňů Celsia. Když padá výstřel z děla, pětadvacítka závodníků musí podle rozhodnutí organizátorů do vody bez neoprenu. Následuje 10 minut plavání, obout boty, přesedlat na kolo a honem do terénu.

Výsledky Xterra Czech Hlavní závod (1,5 km plavání, 33 km jízda na horském kole, 10,5 km běh)

Muži: 1. Serriéres 2:33:26, 2. Chané (oba Fr.) -37, 3. Carabin (Belg.) -1:54, 4. Kočař (ČR) -2:52.

Ženy: 1. Philippová (Něm.) 2:52:43, 2. Mairhoferová -5:00, 3. Mendittová (obě It.) -5:19, 4. Karásková Erbenová (ČR) -5:58. Short track (2x 0,2 km plavání, 5x 1,8 km jízda na horském kole, 3x 1,1 km běh)

Muži: 1. Serriéres 0:34:25, 2. Kočař -11,5, 3. Chane -28.0.

Ženy: 1. Philippová 0:40:15, 2. Patiesová (Fr.) -17,5, 3. Mendittová -23,2.



Novinka v programu známé Xterry s názvem short track totiž znamená souboj o vteřiny. Žádné tříhodinové bitvy. Za 40 minut je hotovo. Rychlý závod má být divácky atraktivní, což se v Prachaticích jednoznačně vyplňuje. „Ten je ještě dojede,“ komentuje souboj v popředí klání mužů jeden z diváků stojících vedle mě. Jeho proroctví je přesné. Dánský jezdec Jens Sloth Nielsen se za pár minut dostává před několik soupeřů a útočí na elitní příčky.

Část závodu na horských kolech je nejatraktivnější. Na uměle vytvořeném okruhu na kilometru čtverečním organizátoři vymysleli nejrůznější překážky – kopce, skoky, kořeny, přejezdy či sjezdy, místa zasypaná kameny nazývaná jako rock garden nebo i cyklokrosové pasáže. Zkrátka kompletní test techniky jezdců.

Popocházím kolem trati, ale často zůstávám u série překážek. Tam jsou ženy opatrnější, ale muži v touze urvat každou vteřinu skáčou ve velké rychlosti. Až se tají dech.

Závodníci odkládají kola a vyráží na závěrečný běh. „Tak jak to dopadne? Vymáčkne ze sebe ještě Lukáš Kočař to nejlepší? Pojďte, fanděte české hvězdě,“ křičí do mikrofonu rozpálený komentátor, až mě také strhne a okoloběžícím triatlonistům zatleskám.

Právem. V televizi se to možná nezdá, ale všechny tři disciplíny probíhají ve vysokém tempu. Kolik komu zbývá sil? To je hlavní otázka, kterou si kladu. Výraz v obličeji mnohé napoví. Zatímco mezi muži si vedoucí pozici před Kočařem v klidu hlídá obhájce prvenství a nakonec dvojnásobný šampion prachatického víkendu Francouz Arthur Serrieres, v ženách „tuhne“ další Francouzka Alizze Patiesová a dostává se před ni Němka Laura Phillipová, jež protíná cílovou pásku jako první.

Mezi elitou v Prachaticích nechyběli ani domácí závodníci. Třinácté místo v short tracku obsadil Filip Srbecký (na snímku vpředu).

Na triatlon to byly skutečně vzrušující závody.

Phillipová, podobně jako Serrieres, ovládla i sobotní hlavní závod. V něm dvě největší české naděje, Lukáš Kočař a Helena Karásková Erbenová, braly čtvrtá místa.

Když jsem v týdnu před závodem hovořil s hlavním organizátorem Michalem Pilouškem a procházeli jsme si připravenou trať, mluvil s hrdostí a očekáváním o short tracku jako o kombinaci toho nejlepšího z triatlonu, závodů horských kol a biatlonu. A ten biatlon mi tam pořád neseděl.

Až samotné klání na trati mi to objasnilo. Moment překvapení. Ten pro mnohé zdlouhavý triatlon nabíjí energií a atraktivitou.

„Myslím si, že je to budoucnost tohoto sportu. Uskutečnili jsme to jako první a jsem přesvědčený, že se to povedlo a divákům i jezdcům se to líbilo. Po nás to určitě někdo udělá znovu a možná i líp. Ale my jsme byli první,“ raduje se Piloušek.

Také fanouškům se novinka v programu líbila. Řada předních světových závodníků v tomto sportu, k tomu čeští reprezentanti v bojích o medaile. „Je to skvělé. Xterra už je u nás v Prachaticích klasika, ale tohle je něco nového, co jsme si nemohli nechat ujít,“ přikývl fanoušek David, jenž na sportovní akci vyrazil se svou partnerkou.