Přijede skoro 600 závodníků. V Prachaticích chystají 20. ročník Xterry

Pořadatelé akci organizují už 22 let, ale kvůli dvěma nuceným pauzám připadá jubilejní ročník až na letošní srpen. Shodou okolností se podařilo ještě zvýšit prestiž závodu. „Byla to první možnost, kdy se dalo zároveň získat status světového poháru a mistrovství Evropy,“ přibližuje ředitel závodu Michal Piloušek.

Xterra Czech 2024 Pátek

Dětský běh 17.00

Herbi’s Trail Run 5K 18.30 Sobota

Hlavní závod 12.00

Vyhlášení vítězů 15.15 Neděle

Start dětských závodů 9.00

Sprint triatlon 11.15

Short track ženy 13.10

Short track muži 14.10



Pozn.: Kompletní program je k nahlédnutí na webu www.xterraplanet.com.

Součást podmínky pořádání jsou i klání pro mládež, a to v různých věkových kategoriích. „Loni jsme si to nanečisto vyzkoušeli, vyhovuje nám to. Vlastně jsme přidali jen jednu trať. Podle přihlášek je o závody velký zájem z celé Evropy,“ hlásí.

Pro organizátory to nicméně znamená zvýšení náročnosti v přípravě závodů. Počet účastníků se zvedl z loňských 410 na letošních 580, což činí absolutní rekord. „Museli jsme postavit kemp, kde bude mít zázemí 130 lidí. Jinak by se neměli kde ubytovat. Navýšili jsme také finanční odměny pro nejlepší v hlavním závodě,“ naznačuje šéf.

Částečně se promění také skladba závodů o triatlonovém víkendu. „Podle pravidel se hlavní závod musí jet zvlášť. Sprint pro amatéry jsme tak museli přesunout na neděli, kdy to bude docela nahuštěné,“ naznačuje Piloušek.

Odlišně se tvořila také trasa. Z ní zmizel oblíbený průjezd na kolech přes Velké náměstí v Prachaticích. „Kvůli bezpečnosti jsme ho museli zrušit. Účastníci si víc užijí na prachatickém singltreku a i díky tomu jim to víc uteče,“ myslí si.

Přijede světová špička

Do České republiky míří tropické počasí, což ovlivní i sportovce. Triatlonisté však mají výhodu, že se zchladí ve vodě a i na kole se budou pohybovat často v lesních úsecích. „Nejvíc znát to bude při běhu. Budeme na to připravení, abychom nachystali co nejvíc občerstvovacích stanic a třeba i sprchy. V jiných zemích se závodí v daleko brutálnějších podmínkách,“ tvrdí.

Počasí může ovlivnit i počet diváků. „Hlavní faktor je však končící a olympiáda. Lidé teď mají sportu hodně. Ale věříme, že si k nám fanoušci cestu najdou. Letos bude Xterra zase víc triatlon než všechno ostatní. Když bude horko, mohou se v Ktišském rybníku vykoupat nebo si užít fanzónu na Libínském Sedle,“ zve.

Právě v okolí od Prachatic nedaleké obce Ktiš se uskuteční celý nedělní program, tedy včetně krátkých tratí pro nejlepší muže a ženy, takzvaný short track. Závody začínají po obědě. Sobotní hlavní podnik terénního triatlonu čítající kilometr a půl plavání, 33 kilometrů na kole a 10,5 kilometru běhu, startuje také u Ktišského rybníka ve 12 hodin.

Díky významu závodu se ho účastní nejlepší světoví triatlonisté. Bude se navíc bojovat také o kvalifikační místa na mistrovství světa. „Z elitní desítky nejlepších mužů jich dorazí devět, máme i osm z deseti nejlepších žen. Chybí prakticky jen někteří, kteří kombinují terén a silnici a program plánovali s ohledem na olympiádu. Mluvil jsem s řadou závodníků, kteří potvrdili, že sezonu staví kolem závodů, jako je ten náš,“ uvádí.

Vysoké ambice mají i čeští reprezentanti. „Tentokrát jsou větší šance mezi ženami. Aneta Grabmüller Soldati patří mezi nejužší špičku, skvěle plave. V Prachaticích je navíc hodně populární a startuje doma. Lidé mohou přijít fandit vlastně sousedce. Naděje má i Helena Karásková Erbenová,“ přidává.

V mužské kategorii mezi elitou budou scházet hlavní české hvězdy. Lukáš Kočař jde bratrovi za svědka na svatbě, chybí i Petr Soukup. Loňskou účast nezopakuje ani olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. „Myslím, že už se rozloučil. Podniká, má kavárnu,“ dodává Piloušek.