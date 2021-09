VIDEO: Vítězem je každý, kdo se dostane do cíle. Unikátní pohled do zákulisí Czechmana

Stačí říct slovo Czechman a spoustě lidem se v tu chvíli vybaví synonymum – triatlon.



Když se člověk rozhodne absolvovat nějaký triatlon v Česku, bývá to s největší pravděpodobností právě ten na závodě Czechman triatlon.

Měří 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu.

Odehrává se v příjemném prostředí Polabí, tratě jsou celkově snadné, žádné velké záludnosti na nich nenajdete.

Proto jsou pochopitelně přívětivé jednak pro rychlé časy elitních závodníků, ale i pro start širokých vrstev amatérů. Nejlepší závodníci dokážou svůj výkon stlačit pod čtyři hodiny, průměrný čas finišmana na letošním Czechmanovi byl pět hodin a 42 minut.

Tenhle čas ale nepokořil ani jeden z amatérů, o kterých Miloslav Reiterman z ontheSPOT v Polabí natáčel.

Radka Kvasničková zvládla triatlon za 6:24:29, Martin Licek byl o čtvrt hodiny rychlejší, když proběhl cílem v čase 6:09:47.

„Bylo to úžasný, zase pár kopanců, ale jinak jsem si plavání jako vždycky užila. Ráda se sem vracím. Nejenom že je úžasné publikum, když startujete – dav lidí je bombastický, nabije vás to. Pak plavete a vidíte a slyšíte, jak vám lidi fandí, povzbuzují, je to něco úžasného,“ líčila Kvasničková.

To Licka motivovala jiná věc než diváci.

Jednoduše to, že se chtěl dostat do cíle, což se mu minulý rok nepovedlo.

„Loni jsem netrefil do cíle, tak jsem si říkal, že to letos musím napravit. Proto jsem se přihlásil znovu, i když jsem už několikrát říkal, že se nepřihlásím. Fakt to bolí, když nemám natrénováno, ale dal jsem to,“ usmíval se.

Letos se na start postavilo přes 500 amatérských závodníků, přičemž těch pravých amatérů, kteří si to jdou zkusit, je každým rokem více a více.

Specifikem tohoto čistě vytrvalostního sportu je, že jej mohou s trochou přípravy absolvovat účastníci prakticky bez rozdílu výkonnosti, věku nebo pohlaví.

„Příprava na triatlon je zejména pro běžné účastníky logistickou výzvou. Nejdůležitější je dokázat skloubit dohromady práci, rodinu, koníčky, volný čas a trénink. Proto říkám, že triatlon je způsob života,“ má jasno triatlonový trenér Jan Strangmuller.

O kouzlu triatlonu promluvil i ředitel závodu Tomáš Petr: „Jsou sporty, kde je vítěz jenom jeden. Nicméně v triatlonu je vítězem každý. Každý, kdo se dostane do cíle.“