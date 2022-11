Triatlonistka Zimovjanová obsadila na SP v Chile životní šesté místo

Po úvodní plavecké části v Tichém oceánu figurovaly obě české závodnice v početné vedoucí skupině. „Plavalo se v docela velkých vlnách a také v hodně studené vodě, která měla nějakých 14 stupňů,“ popsala premiéru SP v Chile Zimovjanová.

Po 18 kilometrech na kole vstupovala Zimovjanová do běžecké části z 16. pozice, Kuříková byla na konci početné skupiny. „Cyklistika byla hodně nervózní a přiznám se, že jsem z ní měla strach. Jednak jsem měla v hlavě svůj pád z mistrovství Evropy v Mnichově, jednak trať nebyla příliš profesionálně zajištěná. Podél silnice parkovala auta, pobíhali tam divocí psi a celé to bylo hodně nervózní,“ připomněla Kuříková svůj pád z ME, po kterém musela se zlomenou klíční kostí na operaci.

V běhu se Zimovjanová na pětikilometrové trase vedoucí podél nekonečných písečných pláží dotáhla na medailové příčky. Držela se ve skupince bojující o 2. až 9. místo, ze které si doběhla pro nejlepší umístění v kariéře. Na vítěznou Francouzku Sandru Dodetovou ztratila 24 vteřin. Dosud bylo jejím maximem v SP 7. místo z letošního závodu v mexickém Huatulcu.

„Jsem moc ráda, že se mi podařilo sezonu zakončit pozitivně, protože po závodech v Koreji a na Bermudách jsem byla docela skleslá. Šesté místo je super, mám z něho opravdu radost. A celkově mě těší progres, který jsem letos udělala - třikrát jsem se dostala ve svěťáku do top ten,“ uvedla Zimovjanová.

Kuříkové naopak běžecká část nevyšla podle představ. „Běh je obvykle moje nejsilnější disciplína, proto jsem se na něho těšila, ale dneska mi vůbec nesednul. Před dvěma týdny jsem chytila chřipku, která mě stála hodně sil, a dnes se na mém výkonu podepsala. Především jsem ale ráda, že zase mohu závodit,“ konstatovala.