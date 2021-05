Frintová náročný triatlon v Arzacheně nedokončila, Kuříková byla třináctá

V Itálii získala důležité body do olympijského kvalifikačního žebříčku Petra Kuříková, jež obsadila třinácté místo, mezi muži Radim Grebík při třetím startu mezi elitou obsadil životní 22. místo. Alžběta Hrušková byla 46., Jan Volár vzdal kvůli potížím s přehazovačkou.

Kuříková za vítěznou Němkou Marlene Gomezovou-Islingerovou zaostala o minutu a 43 sekund a cyklistická část, na níž závodnice absolvovaly třikrát stoupání s převýšením přes sto metrů, jí dala zabrat. „Ten náročný kopec opravdu hodně ovlivnil závod. Už při prvním výjezdu několik holek slezlo z kola a ze závodu odstoupilo. Pro mě to byla nová zkušenost, ve Světovém poháru jsem něco takového ještě nezažila,“ uvedla Kuříková v tiskové zprávě svazu.

Česká jednička a prakticky jistá olympionička Frintová vzdala po prvním okruhu v době, kdy byla součástí třetí skupiny závodnic. „Startovat s číslem 1 není většinou žádná výhoda, což se potvrdilo. V prvním okruhu měla přede mnou americká závodnice děsivý pád, který mě připravil o pozici ve skupině. Jelikož pak už nebylo moc o co bojovat, rozhodla jsem se ušetřit síly na příští týden, kdy mě čeká závod mistrovství světa v Leedsu,“ konstatovala devatenáctka světového žebříčku.

Závod mužů vyhrál britský stříbrný olympijský medailista z Ria Jonathan Brownlee a s ním i s dalšími hvězdami se Grebík ještě v cyklistické části držel v přední skupině. „Pro mě to byl zážitek. Nevěřil jsem tomu, že jsem tam s nimi. Byl jsem na takových pozicích poprvé, tak jsem sledoval, jak se jezdí vepředu,“ líčil Grebík, který i do běžecké části vyrazil v kontaktu s nejlepšími. Do cíle doběhl minutu a půl po vítězi. „Ještě nemám natrénováno na to, abych hned z depa běžel úplnou hranu. Takže se tam udělala malá mezera. Jak foukalo, už to nešlo moc dotáhnout,“ konstatoval.