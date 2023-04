Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do soutěží také v triatlonu

Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do mezinárodních soutěží také v triatlonu. Jeho světová federace podporuje doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a začíná hledat cesty, jak jednotlivce z těchto zemí znovu zařadit jako neutrální do triatlonového dění. Mělo by se to týkat nejen závodníků, ale i funkcionářů. Rozhodl o tom výkonný výbor Světového triatlonu.