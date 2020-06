Moraviaman se stal také obětí koronaviru, letos se neuskuteční

„Mrzí nás to hodně. A popravdě jsme slušně řečeno naštvaní,“ neskrýval rozladění Jiří Daněk z pořádajícího klubu TRI-MAX sport team.

V Otrokovicích dlouho živili naději, že letošní 19. ročník uspořádají, jenže nejasná pravidla pro sportovní akce jim to znemožnila.

„Museli jsme se rozhodnout měsíc před startem, jenže nikdo zodpovědný nám nebyl schopný říct, co musíme splnit. Pravidla, která se nastavila, byla pro fotbal, ale na ostatní sporty se zapomnělo,“ štve Daňka.

Za současných podmínek, kdy jsou povolené hromadné akce pro 2 500 lidí, by si přitom na uspořádání Moraviamanu troufl. Jenže v Otrokovicích nechtěli riskovat finanční újmu, která by organizátory postihla, pokud by se letos nezávodilo. Daněk se svými spolupracovníky zvažovali, že letošní termín přesunou na 5. září, jenže nakonec tuhle alternativu zavrhli.

„Pokud by se nemohlo závodit ani na podzim, přišli bychom o spoustu peněz a třeba ohrozili budoucnost Moraviamanu,“ poznamenal Daněk.

I tak pořadatelé tratili. Například za zrušené startovné zahraničních závodníků kvůli bankovním poplatkům a nepříznivému kurzu koruny. „Startovné jsme vraceli i českým účastníkům. Někteří z nich by si přitom za letošní ročník i připlatili. Stejně jako my do poslední chvíle čekali, jestli se bude závodit. Jenže o financích to nebylo,“ prohodil Daněk.

Už teď tak myslí v Otrokovicích na příští ročník, který by se měl konat v tradičním červnovém termínu před letními prázdninami.