Mistry světa v triatlonu jsou Tertschová a Hauser, Zimovjanová na nejlepší nestačila

  11:31
Mistry světa v olympijském triatlonu se stali Australan Matthew Hauser a Němka Lisa Tertschová. Oba vyhráli finálové závody seriálu v australském Wollongongu a získali pro své země premiérové tituly. Česká reprezentantka Tereza Zimovjanová obsadila v neděli 26. místo s více než čtyřminutovou ztrátou na Tertschovou.
Německá triatlonistka Lisa Tertschová si ve Wollongongu běží pro titul mistryně světa. | foto: AP

Šestadvacetiletá Němka šla do posledního závodu sezony na čtvrtém místě průběžného pořadí, ale po třetím letošním vítězství se vyhoupla na konečnou první pozici.

O ni se dosud dělily olympijská šampionka Francouzka Cassandre Beaugrandová a Britka Beth Potterová, vítězka zářijového závodu v Karlových Varech. Potterová skončila v Austrálii až šestnáctá, Beaugrandová závod nedokončila.

„Nemůžu tomu uvěřit. Tohle jsem nečekala. Jsem úplně v šoku,“ řekla Tertschová, která má zlaté medaile ve štafetě z olympijských her v Paříži a loňského mistrovství světa. Nyní získala první velký individuální titul.

„Ani jsem o tom nesnila. Soustředila jsem se jen na sebe a na to, co můžu ovlivnit. Samozřejmě jsem věděla, jaké jsou možnosti, ale nikdy bych nečekala, že se závod vyvine takhle,“ uvedla absolventka Harvardovy univerzity.

Australský triatlonista Matthew Hauser měl v cílové rovince čas slavit...
Matthew Hauser slaví titul mistra světa v triatlonu.

Hauser potvrdil roli favorita. Do posledního závodu nastupoval v roli lídra seriálu hlavně díky triumfům v Hamburku, Jokohamě a na Francouzské riviéře. Ve Wollongongu přidal další úspěch s velkým náskokem 33 sekund před druhým Španělem Davidem Canterem.

Sedmadvacetiletý Australan se stal prvním triatlonistou, který vyhrál čtyři mistrovské závody v jedné sezoně. Nejhorší výsledek zaznamenal osmým místem v Karlových Varech, jinak skončil ještě dvakrát druhý.

Mistrovství světa v triatlonu

Wollongong (Austrálie)

Muži: 1. Hauser (Austr.) 1:42:42, 2. Cantero (Šp.) -33, 3. Crociani (It.) -40.

Ženy: 1. Tertschová (Něm.) 1:56:50, 2. Seregniová (It.) -14, 3. Lombardiová (Fr.) -26, ...26. Zimovjanová (ČR) -4:16.

