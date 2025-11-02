„Vyplavala jsem dobře. Dařilo se mi držet nohy soupeřky, kterou jsem si vybrala. A v těch vlnách to byla docela sranda. Na kole jsem byla v takové menší skupince na čele, kde nás jezdilo asi sedm a poměrně dobře jsme spolupracovaly,“ citoval Štěrbovou český svaz v tiskové zprávě.
Do běžecké části se vydala z pátého místa a navzdory ztrátě jedné pozice zářila spokojeností. „Podala jsem svůj nejlepší běžecký výkon, podařilo se mi prodat trénink, který byl teď kvalitní. Takže jsem spokojená,“ uvedla po premiérovém umístění v první desítce ve Světovém poháru. Jejím maximem dosud bylo 23. místo v loňském karlovarském závodě.
Mužský závod vyhrál Brazilec Manoel Messias. Filip Michálek a Tomáš Zikmund se umístili v páté desítce pořadí.
Závody SP v triatlonu
Viňa del Mar (Chile)
Muži: 1. Messias (Braz.) 49:38, 2. Batista (Portug.) -1, 3. Cantero (Šp.) -5, ...44. Michálek -3:00, 47. Zikmund (oba ČR) -3:07
Ženy: 1. Lehairová (Luc.) 56:13, 2. Guerrerová (Šp.) -22, 3. Melchorová (Ven.) -57, ...6. Michaela Štěrbová (ČR) -1:33