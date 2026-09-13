Triatlon ve Varech ovládla Taylorová-Brownová, z Češek byla nejlepší Přikrylová

Přikrylová se poprvé probojovala mezi elitou v MS do první dvacítky. Po cyklistické části měla naději na umístění v elitní desítce, po běhu však klesla.
„S nejlepšími běžkyněmi se ještě nemůžu měřit. Chytaly mě křeče, jsem ráda, že jsem závod dokončila. S umístěním jsem moc spokojená. Závod byl opravdu těžký, všechny jsme na trati nechaly spoustu energie,“ řekla Přikrylová ČT sport.
Také karlovarská rodačka Heidi Juránková si vylepšila letošní maximum a obsadila 23. místo, Petra Kuříková skončila o tři příčky za ní. Čtvrtá z Češek Alžběta Hrušková po pádu na kole na mokré silnici odstoupila.
Druhá doběhla Američanka Taylor Spiveyová, třetí skončila úřadující světová šampionka Němka Lisa Tertschová díky mohutnému finiši. Řada závodnic kvůli náročným podmínkám předčasně odstoupila. V cíli na Divadelním náměstí bylo klasifikováno jen 30 ze 45 startujících.
„Trať je tady sama o sobě těžká, a když se k tomu přidal déšť a mokrý povrch, byl z toho bláznivý závod,“ uvedl reprezentační kouč Jan Čelůstka.
Závod mistrovství světa v triatlonu
Karlovy Vary
Ženy: 1. Taylorová-Brownová (Brit.) 2:03:05, 2. Spiveyová (USA) -36, 3. Tertschová (Něm.) -1:28, 4. Lehairová (Luc.) -2:01, 5. Feuersingerová (Rak.) -2:16, 6. Potterová (Brit.) -2:26, ...19. Přikrylová -6:21, 23. Juránková -7:03, 26. Kuříková -7:51, Hrušková (všechny ČR) nedokončila.
15:00 muži.