Triatlon si ve Varech zkusí i maratonkyně Joglová. Je to pro ni návrat

V Karlových Varech budou závodit hned dvě české účastnice tokijské olympiády. V nedělním závodu Světového poháru se představí Petra Kuříková, která bude jednou z trojice českých reprezentantek na startu (spolu s Terezou Zimovjanovou a Michaelou Štěrbovou). V sobotním závodu Age Groups, který je předehrou slavného závodu, si triatlon vyzkouší známá běžkyně Marcela Joglová.

Elitní česká maratonkyně si v lázeňském centru zpestří přípravu, která by měla vyvrcholit splněním kvalifikačního limitu na olympijské hry v Paříži 2024.

„Triatlon mě přitahuje dlouhodobě. Vždyť já se i k maratonu dostala přes něj,“ říká s úsměvem Joglová. „V roce 2019 mě lákal Ironman, proto jsem se přihlásila na závod Challenge Prague, abych si triatlon vyzkoušela. Ve stejném roce jsem ale zaběhla dobře svůj první maraton, proto jsem se rozhodla, že se zaměřím na běh. Do budoucna ovšem s triatlonem dál počítám. Ten sport je temperamentní, pestrý a krásný.“

V Karlových Varech tak Joglovou čeká její teprve druhá triatlonová zkušenost, v mezidobí totiž sice několik závodů absolvovala, vždy ale jen jako běžkyně ve tříčlenné štafetě. Těšit se může na nádhernou trať vedoucí lázeňským centrem, které je pod ochranou UNESCO. Nejprve ji v rámci závodu Age Groups čeká 750 metrů plavání ve volnočasovém areálu Rolava, následně 20 kilometrů cyklistika, při které zamíří do slavného lázeňského centra, a nakonec její nejsilnější disciplína – 5 kilometrů běh.

Na startovním mole bude stát s amatéry a rekreačními triatlonisty, ale také s širší českou špičkou. Závod Age Groups je totiž součástí Českého poháru v krátkém triatlonu.

„Ještě před měsícem jsem doufala, že bych mohla dosáhnout na hezký výsledek, ale v poslední době jsem toho příliš nenaplavala, takže si budu chtít především užít tu krásnou atmosféru a trať. Pro mě samotnou to bude zajímavý test rychlosti, protože jsem vytrvalec a ty distance jsou krátké,“ říká.

Nahrávat by jí mohl také profil trati. Zejména cyklistická část, během které závodníci třikrát vystoupají na Zámecký vrch (Účastníci Světového poháru jedou toto slavné stoupání dokonce sedmkrát, díky čemuž je karlovarská trať považována za nejkrásnější i nejtěžší ve světovém triatlonu.) „Kopce mě baví. Jak jsou někde serpentiny nebo stoupání, tak si to užívám,“ dodává.

Petra Kuříková

Mimořádně talentovaná atletka se vrací do své olympijské formy po vleklém úrazu kotníku, s nímž přibližně před rokem absolvovala náročnou operaci. „Poprvé byl operovaný před sedmnácti lety, kdy jsem si ho natřikrát zlomila. Během let tam ale vznikaly různé výrůstky, a navíc jsem si přetrhla vaz, takže to bylo nezbytné řešit. Nyní už ale běhám kvalitu a svou šanci na kvalifikaci do Paříže vidím reálně. Do konce dubna se proto chci zaměřovat na běh a ještě jednou se pokusit na olympiádu. Po ní pak už plynule přejdu na triatlon,“ popisuje s tím, že v době, kdy nemohla kvůli zranění běhat, se v tréninku věnovala zejména cyklistice a plavání.

Právě cyklistice v posledních měsících propadla. Jen týden po City triathlonu Karlovy Vary si proto vyzkouší také čistě cyklistický závod. Pojede nově vzniklý Road Classics, který bude zakončen výjezdem na Ještěd.