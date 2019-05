Zájem triatlonistek o závod roste, těší ředitele Czechmana

„Jako tradičně se i letos Czechman vyprodal ve velmi krátkém čase. Na startu máme celou řadu vynikajících triatlonistů a znovu se chystáme potvrdit, že jde o český triatlonový fenomén,“ říká před startem ostrého závodu Michal Včeliš, šéf vztahů s veřejností České triatlonové asociace.

Loňské vítězství přijede do Ždánic obhajovat Tomáš Renč v konkurenci Petra Soukupa či Jana Wainera nebo Lukáše Slatinského a dalších, tedy české triatlonové špičky.

„Startovní listina je znovu velmi našlapaná,“ pochvaluje si ředitel závodu Tomáš Petr.

Jako první si muži i ženy zaplavou, poté nasednou na kolo, přičemž cyklistická trať prošla oproti loňsku mírnou proměnou.

„Bude to o něco kontaktnější. Zajímavější pro diváky, kteří budou mít lepší přehled o průběhu závodu,“ láká Petr.

Czechman Triatlon 2019 Kdy: sobota 1. června

sobota 1. června Start a cíl: Dolany, Staré Ždánice (u písníku Hrádek)

Dolany, Staré Ždánice (u písníku Hrádek) Délky tratí: 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21,1 km běhu

1,9 km plavání, 90 km na kole a 21,1 km běhu Sobotní program

Start všech kategorií: 12.00

Start štafet: 12.10

Očekávání vítěze: 16.00

Slavnostní vyhlášení: 19.00

Start všech kategorií: 12.00 Start štafet: 12.10 Očekávání vítěze: 16.00 Slavnostní vyhlášení: 19.00 Dnes od 18.00 proběhne dvouhodinová prezentace závodu. V neděli je na programu Short Triatlon a dětský Czechman.

Vzhledem k náročnosti závodu i názvu Czechman by se mohlo zdát, že si to mezi sebou rozdají jen pánové, jenže to vůbec není pravda. Už loni se na akci přihlásilo přes devadesát příslušnic něžného pohlaví a podobná situace na startovní listině panuje i tento víkend.

„Trochu jsme předělali startovní čísla, ženy startují od ‚stojedničky‘, a myslím si, že v tuhle chvíli jsme skončili na čísle 202, takže jsme opět zaznamenali nárůst o nějakých deset procent,“ potvrzuje Petr zvýšený zájem žen o podobné typy náročných prověrek těla.

Ze špičky bude loňskou výhru obhajovat Pavlína Baťková a na startu se objeví třeba i vítězka Czechmana z roku 2016 Simona Křivánková.

„Diváci uvidí také jednu závodnici z Jihoafrické republiky, která by mohla promluvit do konečného pořadí,“ uvažuje ředitel závodu.

Centrum Czechmana se loni přesunulo na poloostrov do té doby určený pro parkování, což se pořadatelům osvědčilo.

„Sžívali jsme se s tím a minulý rok to ještě nebylo úplně optimální, ale trochu jsme to přestavěli a zůstáváme tam. Majitel se to snaží zlepšovat, což je dobře,“ říká Petr.