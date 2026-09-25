Kajakářka Hilgertová skončila na ME ve slalomu sedmá. Finále čeká tři české muže

Devětadvacetiletá Hilgertová byla ve finále jedinou českou zástupkyní. Mistryně Evropy z roku 2019 se do boje o evropské medaile probojovala poprvé od bronzu v roce 2020. Tentokrát měla k medaili daleko, ve finále byla zhruba o sekundu pomalejší než v semifinále, umístění si ale nakonec oproti výchozí pozici o dvě příčky vylepšila.
Nejlepší finálovou jízdu předvedla dvojnásobná mistryně světa z loňského roku Zwoliňská, která po Tacenu 2024 získala druhé evropské zlato. Na stupně vítězů ji doprovodily dvě mladé slalomářky, jednadvacetiletá Italka Lucia Pistoniová a třiadvacetiletá Němka Emily Apelová.
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Kajakář Krejčí zakončil Světový pohár čtvrtým místem v Seu, celkově byl třetí
Začalo finále kajakářů s Janem Bártou, Jiřím Prskavcem a Jakubem Krejčím.
Krejčího, který byl na evropském šampionátu v kategorii K1 nejlépe sedmý v roce 2023, v semifinále porazil jen domácí Ital Giovanni de Gennaro. Ten rovněž předvedl čistou jízdu a byl o 48 setin rychlejší. Na rozdíl od mistrovství světa se do finále probojoval olympijský šampion z Tokia 2021 Prskavec, jenž na De Gennara ztratil 1,24 sekundy a zařadil se na pátou příčku.
První velké seniorské finále čeká Bártu. Tomu na poslední postupovou dvanáctou příčku stačila ztráta 3,19 sekundy. Hned za ním kvůli dvěma trestným sekundám skončil Matyáš Novák, jenž tak jako jediný z české čtveřice v semifinále kajakářů neuspěl.