Třetí místo na úvod. Kajakář Krejčí zahájil SP ve vodním slalomu úspěchem

Autor: ,
  16:30aktualizováno  17:18
Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v úvodním závodě Světového poháru ve vodním slalomu. Úřadujícího vicemistra světa v pátek v Tacenu porazili jen Ital Xabier Ferrazzi a Polák Michal Pasiut. Amálie Hilgertová dostala ve finále padesátisekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami jedenáctá.

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu. | foto: kanoe.cz / Barbora Reichová

Krejčí se do finále probojoval z deváté příčky a po své čisté jízdě se zařadil na druhé místo se ztrátou 51 setin sekundy na Pasiuta. Ze zbývajících osmi slalomářů se před tuto dvojici dostal jen Ital Ferrazzi, který vyhrál s náskokem 2,40 sekundy.

„Výsledek je podle mě lepší než výkon. Xabi docela odjel o velký kus, necelé tři vteřiny,“ poznamenal Krejčí v nahrávce pro média. Celkově byl ale čtyřiadvacetiletý český reprezentant spokojený. „Bavilo mě to, užil jsem si to. Měl jsme dobrý pocit z jízdy,“ doplnil. V Tacenu jel ještě z plného tréninku. Na domácí závod SP v Praze, který se uskuteční příští týden, už plánuje trochu ladit formu.

Další čeští kajakáři se do finále neprobojovali. Michal Kopeček obsadil v kvalifikaci 27. místo, Jan Bárta byl jednapadesátý. Závod v Tacenu vynechávají Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří jinak patří s Krejčím do reprezentační trojice.

Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou, vyhlíží jiné aktivity

Hilgertová postoupila do boje o medaile ze sedmé pozice, ale finálová jízda se jí nevydařila. Kvůli doteku na třinácté brance měla horší čas, navíc pak dostala padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd 16. branky. Nechala za sebou jen Britku Bethan Forrowovou.

Už postupem do finále si Hilgertová splnila cíl. „Jsem ráda, že jsem fakt závodila. Tlačila jsem to tam a ty chyby přišly z toho. Poučení pro příště je nenechat se unést ve druhé půlce trati, když to nahoře klouzne, a snad to bude lepší,“ hodnotila své vystoupení.

Závod vyhrála domácí Slovinka Eva Alina Hočevarová, která po dvanácté příčce v kvalifikaci startovala hned jako první. Její čas 81,61 sekundy žádná ze soupeřek nepřekonala. Na 13 setin se k němu přiblížila trojnásobná olympijská vítězka Jessica Foxová, která se k závodům vrací po loňské operaci nádoru na ledvině. Australanka obsadila druhou příčku.

Kateřina Beková skončila v kvalifikaci čtrnáctá, Bára Galušková obsadila v úvodní jízdě 28. příčku.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Věrný pomocník Kuss si dojel pro triumf, Hirt se při královském klání blýskl v úniku

Aktualizujeme
Sepp Kuss vítězí v 19. etapě Gira.

Je sice vítězem španělské Vuelty, přesto ho má celý cyklistický svět zafixovaného především jako věrného superdomestika do hor týmu Visma. Proto je každý okamžik, kdy dostane Sepp Kuss příležitost...

29. května 2026  12:45,  aktualizováno  17:29

