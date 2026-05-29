Třetí místo na úvod. Kajakář Krejčí zahájil SP ve vodním slalomu úspěchem

Krejčí se do finále probojoval z deváté příčky a po své čisté jízdě se zařadil na druhé místo se ztrátou 51 setin sekundy na Pasiuta. Ze zbývajících osmi slalomářů se před tuto dvojici dostal jen Ital Ferrazzi, který vyhrál s náskokem 2,40 sekundy.
„Výsledek je podle mě lepší než výkon. Xabi docela odjel o velký kus, necelé tři vteřiny,“ poznamenal Krejčí v nahrávce pro média. Celkově byl ale čtyřiadvacetiletý český reprezentant spokojený. „Bavilo mě to, užil jsem si to. Měl jsme dobrý pocit z jízdy,“ doplnil. V Tacenu jel ještě z plného tréninku. Na domácí závod SP v Praze, který se uskuteční příští týden, už plánuje trochu ladit formu.
Další čeští kajakáři se do finále neprobojovali. Michal Kopeček obsadil v kvalifikaci 27. místo, Jan Bárta byl jednapadesátý. Závod v Tacenu vynechávají Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří jinak patří s Krejčím do reprezentační trojice.
|
Gabriela Satková se ve 24 letech loučí s divokou vodou, vyhlíží jiné aktivity
Hilgertová postoupila do boje o medaile ze sedmé pozice, ale finálová jízda se jí nevydařila. Kvůli doteku na třinácté brance měla horší čas, navíc pak dostala padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd 16. branky. Nechala za sebou jen Britku Bethan Forrowovou.
Už postupem do finále si Hilgertová splnila cíl. „Jsem ráda, že jsem fakt závodila. Tlačila jsem to tam a ty chyby přišly z toho. Poučení pro příště je nenechat se unést ve druhé půlce trati, když to nahoře klouzne, a snad to bude lepší,“ hodnotila své vystoupení.
Závod vyhrála domácí Slovinka Eva Alina Hočevarová, která po dvanácté příčce v kvalifikaci startovala hned jako první. Její čas 81,61 sekundy žádná ze soupeřek nepřekonala. Na 13 setin se k němu přiblížila trojnásobná olympijská vítězka Jessica Foxová, která se k závodům vrací po loňské operaci nádoru na ledvině. Australanka obsadila druhou příčku.
Kateřina Beková skončila v kvalifikaci čtrnáctá, Bára Galušková obsadila v úvodní jízdě 28. příčku.