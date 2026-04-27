Augusta a Fuksa se stali trenéry roku. Ocenění získal i otec olympionika Jílka

Trenérem roku v kategorii para sport byl vyhlášen Vladimír Brada, jenž stojí za úspěchy českých para lukostřelců.
Do Síně slávy byli uvedeni František Táborský (házená), Jiří Kratochvíl (vodní slalom), Pavel Tunka (atletika), Josef Přibyl (šachy), Svatopluk Sekanina (karate), Miroslav Vrbka (vzpírání) a Václav Janouch (para atletika).
Petr Fuksa a Josef Fuksa, otec a dědeček olympijského šampiona dávají v cíli rychlostních kanoistů rozhovory českým novinářům.
Šestapadesátiletý Petr Fuksa je sám bývalým úspěšným českým rychlostním kanoistou. Společně s otcem Josefem stojí za kariérou syna Martina i jeho mladšího bratra Petra. Martin Fuksa je olympijský vítěz z Paříže, vedle toho získal řadu medailí na mistrovství světa a Evropy. Vloni ovládl na ME v Račicích závod na 500 metrů a byl druhý na kilometru, na MS v Miláně měl opačnou bilanci.
„To, že jsem ocenění získal, je velká zásluha mých kluků, protože nebýt jich, tak tady nejsem,“ řekl Fuksa, jenž byl nadšený i z toho, že oceňování trenérů bylo součástí představení St.art Cirku La Putyka. „Bylo to skvělé. Rychlé, jednoduché a pro mě inspirující,“ doplnil Fuksa.
Stejně starý Augusta vedl v posledních třech sezonách hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let, která získala na mistrovství světa dvě bronzové medaile a letos stříbrnou. Od příští sezony se Augusta stane v extralize koučem pražské Sparty. V kategorii trenérů kolektivních sportů Augusta navázal na vítězství Radima Rulíka z loňského roku.
„Je to obrovská čest, protože si myslím, že máme spoustu kvalitních a výborných trenérů nejenom v individuálních, ale i v týmových sportech. Ani nevím, jak jsem si to zasloužil,“ uvedl Augusta.
Ocenění dal do souvislosti s úspěchy a popularitou hokeje v Česku. „Hokej teď prožívá hezké období. Získávaly se medaile a byli jsme úspěšní. A asi máme trošku výhodu oproti jiným sportům, že jsme hodně medializovaní. Hokej je národní sport a třeba speciálně dvacítky jsou v televizi o Vánocích. Máte Tři oříšky pro Popelku a pak zápas dvacítek,“ řekl s úsměvem Augusta.
Velkou radost měl i Jílek, jemuž přímo na pódiu pogratuloval syn Metoděj. „Bylo to úžasné. Líbilo se mi, jak to bylo zapracováno do představení. Hodně emocionální to pro mě bylo i v souvislosti s tím, jak jsem se s režisérem domlouval, jak to bude probíhat. Bylo to fakt super. A když mi cenu předával Metoděj, tak to bylo o to víc geniální,“ řekl Jílek.
Prvním vítězem ankety ČOV byl v roce 2013 trenér rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petr Novák. Cena za kolektivní sporty se vyhlašuje od roku 2017. Prvním laureátem byl volejbalový trenér Jiří Zach.