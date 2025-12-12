Trenér musel v krizi naskočit do hry, dal dva góly. Jsem rozlámaný, přiznává Šulc

Bývalý reprezentant se na hřiště skutečně dostal a pobyl na poměrně dost dlouho, navíc dvěma góly přispěl k výhře 33:27. A to ve dvaačtyřiceti letech, tři a půl roku poté, co se v barvách Jičína s aktivní kariérou rozloučil.
Takže žádný plánovaný návrat?
To vůbec. Máme problémy s hráči na pravou stranu. Kozubík a Brádler jsou zraněni, Krahulec po zranění vydrží chvíli, a tak nám tam zbyl dorostenec Tůma. I proto to ve Strakonicích takhle dopadlo.
Jak jste se v zápase cítil?
Nebylo to pro mě nic jednoduchého. V tomhle věku už hlava řešení má, ale než se to od ní dostane do těla, trvá to přece jen už trvá déle. Proto člověk musí trochu změnit styl hry, na který byl zvyklý dřív. Spíš si držet prostor. Jsem pořádně rozlámaný, byl to zápřah.
Co tomu, že nastoupil trenér, říkali soupeři?
Raději jsem se neptal. Ale fanoušci si toho všimli, něco jsem z hlediště slyšel.
Před měsícem jste naskočil za prvoligovou rezervu a vstřelil jste také dva góly. To byl plánovaný test před návratem do extraligy?
Tak to nebylo, spíš podobně jako teď. Poprosil jsem tehdy trenéry béčka, jestli bych si s nimi mohl jít zaházet, měl jsem trochu volna. Na konci tréninku mi ale řekli, že jdu druhý den hrát, protože to je potřeba.
Jak nepravidelné návraty k zápasům snášíte fyzicky?
Je pravda, že se trochu hýbu, ale už to pochopitelně není o běhání nahoru dolů.
Velmi důležitý zápas na hřišti posledních Strakonic vašemu týmu vyšel. Podle vývoje skóre to vypadá, že jste ho většinou kontrolovali.
Výsledek vypadá jednoznačně, ale jednoduché to rozhodně nebylo. I když jsou Strakonice poslední, v poslední době hlavně doma sehrály velmi dobré zápasy. Trápily tam pražskou Duklu, do 50. minuty se tahaly s Plzní. Potvrdilo se to, naše vítězství se rodilo těžce.
Důležitá výhra?
Určitě ano, ale je to jen první krok k tomu, co chceme ještě do Vánoc zvládnout. Čekají nás ještě dva zápasy, chceme po bodech ze Strakonic získat všech šest, to by nám v boji o play off hodně pomohlo.
V sobotu jedete do Kopřivnice, které jsou v tabulce bodově také dost pod vámi. Co tam?
Podobně jako ve Strakonicích. Pokud máme pomýšlet na play off, potřebujeme vyhrát. Stejně jako za týden s Lovosicemi. Sice je to tým z horní poloviny tabulky, ale hrajeme doma, tam bychom vyhrávat měli.
V minulém zápase s pražskou Duklou nastoupil jen o rok mladší Martin Bareš, který extraligovou kariéru také ukončil už před lety. Přidá další zápasy?
Mám to stále v hlavě, ale má toho hodně. Jednak odehraného v první lize, jednak jako trenér mládeže, moc si neodpočine. Asi nemá cenu ho dál moc přemlouvat.