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Trenér českých volejbalistek Athanasopulos získal angažmá v USA, povede Nebrasku

Autor:
  9:48
Trenér českých volejbalistek Jannis Athanasopulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži LOVB. U národního týmu řecký kouč zůstane, vede ho sedmým rokem. Klubové a reprezentační angažmá kombinuje dlouhodobě, posledních pět let trénoval budapešťský klub Vasas Óbuda.

České volejbalistky slaví výhru nad Čínou v Lize národů. | foto: VolleyballWorld

Sedmačtyřicetiletý Athanasopulos od roku 2021 dovedl tento maďarský celek k pěti extraligovým titulům a čtyřech triumfům v domácím poháru. V roce 2025 byly volejbalistky Vasas třetí v Poháru CEV. Před tím Athanasopulos trénoval v letech 2017 až 2021 Stuttgart, s nímž slavil bundesligový titul v roce 2019 a dvě druhá místa.

Nyní dostal nabídku ze zámoří. „Znělo mi to jako výzva, protože je to něco nového. Je to něco, co roste. A když znáte mou minulost, tak vždy beru to, co se rozvíjí. Tato liga existuje dva roky a tohle bude třetí, takže se na to těším. Myslím, že profesionální volejbal v USA, obzvlášť v Nebrasce, je něco, co může hodně růst. Nebraska je mekka volejbalu, každý tam žije tímto sportem, je to první sport v tomhle státě,“ uvedl v nahrávce svazu pro ČTK.

Než se v říjnu ujme zámořského klubu, čeká Athanasopulose spousta práce u české reprezentace. Nyní je s týmem na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, třetí ho čeká od 8. července v Bělehradě. Na přelomu srpna a září budou hrát české volejbalistky mistrovství Evropy a v základní skupině a případně v úvodních kolech play off se představí domácím fanouškům v Brně.

Herní přípravu s novými svěřenkyněmi v Nebrasce Athanasopulos zahájí na přelomu října a listopadu, zámořská LOVB vrcholí na konci dubna. Stejně jako dosud si řecký kouč plánuje udržovat přehled o evropských ligových soutěžích, které bude intenzivně sledovat na dálku.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Samsonovová vs. SiniakováTenis - - 21. 6. 2026:Samsonovová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Pegulaová vs. NoskováTenis - - 21. 6. 2026:Pegulaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
21. 6. 12:00
  • 1.62
  • -
  • 2.44
Bouzková vs. NavarrováTenis - - 21. 6. 2026:Bouzková vs. Navarrová //www.idnes.cz/sport
21. 6. 13:00
  • 1.89
  • -
  • 1.97
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