Třebíčští baseballisté snili o play off, jenže je čeká boj o záchranu

Štěstí jako by se jim schválně vyhýbalo. Už v minulých sezonách měli třebíčští baseballisté připravenou ruku na klice od dveří do extraligového play off, ovšem pokaždé jim posun mezi nejlepší unikl. A ani letošní ročník nebyl výjimkou. „Tohle je už poněkolikáté, že nám to nevyšlo o jeden nebo dva zápasy. Bohužel,“ smutnil pálkař Patrik Kadrnožka, jeden z mladých třebíčských talentů.