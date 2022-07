Baseballová rarita: tři výsledky 3:2. Třebíč po nich přišla o semifinále

„Je to rarita,“ připouští mluvčí třebíčských Nuclears Robert Vávra. „Kdo v neděli viděl výsledek 3:2, musel si myslet, že je to nějaká chyba. Že to někdo nezadal správně do systému a že se dívá na předchozí zápas. Protože se nestává, aby v jedné sérii skončily všechny tři zápasy stejným výsledkem pro domácí tým.“

Pro Nuclears je tato věc o to smutnější, že jediným vítězstvím ze tří zápasů přišli o reálnou šanci na postup do semifinále.

„Teoretickou pořád máme, ale pravděpodobnost je hodně malá a navíc to není jen v našich rukou,“ říká Vávra. „Předpokladem je, že bychom ve všech zbývajících utkáních museli porazit Draky Brno.“

Jenže právě oni vedou šestičlennou skupinu Top 6, když z dosavadních devíti zápasů nevyhráli jen tři. „V letošní sezoně jsou poměrně suverénní, prohráli jen párkrát,“ souhlasí Vávra.

To Třebíč při své premiérové účasti v play off naopak vyhrála dosud pouze třikrát – kromě Eagles dokázala porazit jen ostravské Arrows (venku 2:1, doma 2:0).

Třebíčský catcher Robin Vávra (vlevo) v extraligovém zápase

„Když se ale podíváte na všechny naše výsledky, žádný zápas jsme neprohráli rozdílem třídy,“ říká Vávra. „Vždy to byly těsné souboje. Kolikrát chybělo kousíček štěstí. Z tohoto pohledu je veliká spokojenost s výkony i s předvedenou hrou.“

Že se soupeři z vyřazovací části drží Nuclears krok, dokázaly i víkendové výsledky. „Odehráli jsme další těsné utkání, ve kterém jsme tvrdě bojovali o vítězství,“ řekl po sobotním domácím zápase Ryan Johnson, jehož baseballoví fanoušci zvolili nejlepším nadhazovačem předchozího týdne. „Bylo skvělé vidět naše diváky, kteří nás podporovali a zápas si užili,“ dodal.

Na třebíčský tým se mohou příznivci přijít podívat i během závěrečného hracího víkendu nadstavbové části: Nuclears se v domácím areálu Na Hvězdě představí tuto sobotu i v neděli (oba duely od 16.00).