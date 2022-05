Historický úspěch třebíčských baseballistů. Výhra nad Draky zajistila play off

„Prohrát ale nechceme, naopak zase zkusíme předvést co nejlepší baseball, abychom ještě nějaké to vítězství pro sebe urvali,“ svěřil se s plánem předseda třebíčského klubu Jan Urbánek.

V minulých letech uniklo Nuclears play off několikrát doslova na poslední chvíli, o to sladší pro ně letošní postup mezi šest nejlepších týmů soutěže je.

„My jsme se na to čtyři roky připravovali, ale vždycky nakonec ten malý kousek chyběl. Teď tam ale jsme a moc se na play off těšíme,“ hlásil Urbánek.

Definitivu dal třebíčským baseballistům minulý víkend, respektive tři souboje s brněnskými Draky. Velkého favorita soutěže a aktuálního lídra tabulky totiž dokázali Nuclears překvapivě jednou porazit 8:7.

„Zápas se nám povedl. Bylo to napínavé utkání až do konce. Draky jsme porazili v extralize teprve podruhé,“ prozradil hráč třetí mety a odchovanec třebíčského klubu Patrik Kadrnožka.

Další dva souboje už sice znovu vyhrálo podle očekávání Brno, nicméně i tak vládla v Třebíči dobrá nálada. Sobotní utkání si totiž na stadionu Hvězda nenechal ujít ani třebíčský rodák, bývalý skvělý hokejový útočník New Jersey Devils Patrik Eliáš.

„Vždycky, když dorazí nějaký slavný host, tak se kluci chtějí ukázat,“ potvrdil Urbánek. „Ale platilo to i pro neděli, kdy byl Den matek a kluci si pro ty svoje připravili překvapení. Každá dostala před zápasem kytičku,“ doplnil.

Posledními soupeři budou Eagles

Znovu se teď v Třebíči bude hrát o nadcházející neděli, kdy v posledním duelu základní části Nuclears přivítají Eagles Praha. V pátek a v sobotu se předtím se stejným soupeřem utkají na jeho hřišti.

„Nechci nic zakřiknout, ale v poslední době se nám docela daří, tak snad to vydrží. Uvidíme, jak to bude dál,“ nechal se slyšet šéf třebíčského klubu.

Na začátku sezony přitom neměl z vystoupení svého týmu úplně nejlepší pocit.

„Začali jsme trochu rozpačitě, pár zápasů prohráli, protože jsme se nějak nemohli probudit v útoku,“ vrátil se o dva měsíce zpátky Urbánek.

Jenže pak nastal ve hře třebíčského týmu obrat.

„Podařila se nám série s Hlubokou a kluci se konečně chytli, správně se jim zvedlo sebevědomí,“ pochvaloval si předseda klubu.

A jakého soupeře by si pro svůj tým přál pro blížící se play off? „To je speciální soutěž, ve které jsou favoriti jasní a my můžeme jen překvapit. Jinými slovy, je nám to úplně jedno,“ usmíval se Urbánek.