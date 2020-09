Baseballisté Třebíče vstali z mrtvých, důležitý zápas v závěru otočili

„Důležité bylo to, že jsme v Jablonci neprohráli, vyhráli jsme, a tím pádem jsme se udrželi v kontaktu s celky, které bojují o udržení,“ uvedl Urbánek, který je zároveň předsedou třebíčského oddílu.

Nuclears přitom na hřiště soupeře cestovali s vědomím, že v domácím duelu o den dříve Bleskům podlehli 6:7. Další prohra už by znamenala sestup z extraligy. „Víte, že pod tlakem se hraje blbě a to se krásně ukázalo,“ přiznává Urbánek. „Nervozita byla, byli jsme opravdu kousek od vyřazení.“

Jenže tým nervydrásající moment ustál. „Jednoznačně jsme si pro nadcházející víkend nachystali to, že pokud vyhrajeme, tak nejvyšší soutěž v Třebíči zůstává,“ připomíná, že ve zbývajících dvou zápasech s Pelikans Bučovice mají Nuclears vše ve svých rukách.

Sobotní duel doma a nedělní odveta v Bučovicích by navíc měly být spíše formalitou. Pelikans v dosavadních dvanácti zápasech nadstavby vyhráli jen jednou a krčí se na posledním místě tabulky. „Je pravděpodobné, že se proti nám budou chtít ukázat. Oni nemají co ztratit, my ano,“ uvědomuje si Urbánek. „Dáme do toho všechno, abychom je porazili,“ vzkázal.