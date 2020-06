Třebíčští pálkaři se zatím hledají. Kouč věří, že forma dorazí o víkendu

„Soupeř podal konzistentní výkony, prakticky celou dobu se mu dařilo přidávat bod po bodíku. V útoku nás přehrál,“ uznal sílu brněnského týmu trenér Nuclears Jan Urbánek.

Ze hřiště soupeře si nejprve jeho svěřenci přivezli porážku 0:9 a v neděli doma pak dostali od Draků naloženo 1:12.

„Co se týká druhého utkání, tak do půlky jsme se ještě drželi, na kopci náš Lukáš Hlouch odházel, co šlo. Ovšem ve chvíli, kdy měl naházenou stovku, jsme ho museli střídat,“ pustil se do hodnocení odvety kouč. „Přece jen je pořád ještě začátek sezony a my se soustředíme spíš na týmy, které podle mě můžeme porazit.“

A mezi ně by mělo podle Urbánka patřit i Tempo Praha, s nímž se Třebíč utká v extralize už o nadcházejícím víkendu.

„Na našich pálkařích je zatím vidět, že se jim pořád moc nedaří prosadit v útoku, ale já věřím, že už na Tempo pojedeme v patřičné formě a že se nám povede urvat dvě vítězství,“ hlásil Urbánek.