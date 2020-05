Třebíčský Urbánek: nejstarší hráč, předseda klubu a nově i hlavní trenér

Nástupcem úspěšného kouče Jana Gregora, který se na vlastní přání přesunul k týmu třebíčských kadetů, bude právě Urbánek.

„Dohodli jsme se, že až do konce sezony povedu tým já jakožto nejstarší hráč,“ říká Urbánek, který za necelý měsíc oslaví 44. narozeniny. „Budu spíš v roli trenéra než hráče. Dovedu si představit, že kdyby náhodou nedej bože přišlo nějaké zranění, mohl bych nastoupit. Ale nechám to spíš na těch mladých,“ doplnil.

A právě o mladé hráče Třebíč rozhodně nebude mít nouzi. I proto, že v nadcházejícím ročníku nemohou kluby využít zahraniční posily, dostanou hodně prostoru odchovanci Nuclears.

„Máme poměrně mladý tým, pro kluky je to výzva. Mohou se s tím porvat a ukázat, že umí baseball perfektně,“ burcuje své svěřence Urbánek. „Tím, že tu nebude žádná zahraniční posila, dostanou příležitost i ti junioři, kteří by ji normálně nedostali,“ dodává.

Zahraniční hráči však tentokrát nebudou zdobit ani soupisky ostatních týmů v nejvyšší soutěži. „Výjimku budou mít cizinci, kteří v Česku žijí trvale. Ale jinak extraliga bude zajímavá v tom, že bude čistě o českých hráčích,“ pravil Urbánek.

Nejvyšší soutěž původně měla startovat už v polovině dubna, nakonec se první kolo odehraje příští víkend. A tak se musel změnit i herní plán. „Zatímco loni jsme v základní části hráli s každým soupeřem třikrát, letos to bude jen dvoukolově,“ vysvětluje Urbánek a pokračuje: „Začátkem prázdnin by se pak měla oddělit horní šestka a spodní čtyřka. Nejlepších šest bude hrát o mistrovský titul, další týmy o udržení v soutěži.“

A právě to je primární cíl Nuclers. „Ideální bude udržet soutěž, parádní dostat se mezi šest nejlepších,“ razí jasnou vizi Urbánek.

Ten si pochvaluje, že jeho tým by měl mít sílu na klíčovém postu nadhazovače: „Spoléhám na Lukáše Hloucha, který byl i v národním týmu, že se mu bude dařit, naváže na předchozí úspěchy a bude jedním z tahounů.“

Na nadhazovačském kopci by však mohl znovu zářit také Michal Pruša. „Vrací se do týmu poté, co rok nehrál. Před tím byl ale jednou z opor na nadhozu, tak uvidíme, jestli mu přestávka prospěla, nebo naopak. Tady je to trošku vabank,“ uvědomuje si třebíčský trenér.

Urbánek si pochvaluje, že jeho týmu se zatím vyhýbají zdravotní komplikace. „Když se přijedete podívat na stadion, tak každý den dopoledne kluci trénují. Oficiální tréninky jsou třikrát týdně, další dva jsou individuální. Kluci trénují pálení, máme moderní halu, kde je automatický nadhazovací stroj a posilovna. Takže příprava je nyní taková, jako kdyby kluci byli profesionálové,“ těší kouče.

O tomto víkendu Nuclears sehrají dva přípravné zápasy. „Jsme domluvení s Blanskem, a pokud nám to nezhatí počasí, tak i s Technikou Brno,“ prozrazuje Ubránek.

A o týden později už odstartují ostré boje dvojzápasem proti Cardion Hroši Brno.