Transgender plavkyně Thomasová se ženami závodit nebude, u arbitráži neuspěla

Thomasová v roce 2022 jako první transgender plavkyně opanovala americký univerzitní šampionát a vyjádřila touhu kvalifikovat se na olympijské hry do Paříže. Krátce poté mezinárodní federace World Aquatics (tehdy ještě FINA) rozhodla, že v ženských soutěžích mohou transgender sportovkyně závodit jen v případě, že změnu pohlaví podstoupily do 12 let.

Pětadvacetiletá Thomasová se k CAS odvolala v lednu a označila pravidla za diskriminační. Tříčlenný panel sportovní arbitráže nicméně její odvolání zamítl s tím, že vzhledem k tomu, že není oprávněna startovat v soutěžích v USA, nesplňuje ani podmínky pro soutěže pod hlavičkou World Aquatics.

Plavecká federace rozhodnutí CAS přivítala a označila ho za „velký krok v naší snaze chránit ženský sport“. Podle vědeckých studií mají sportovkyně, které prošly mužskou pubertou, podstatnou výhodu proti ženám od narození. Thomasová svůj univerzitní titul získala dva roky po změně pohlaví.

Po World Aquatics obdobné pravidlo zavedla na příklad organizace World Athletics.