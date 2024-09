Psycholog: Nevyjasněná pravidla kolem intersex sportovkyň ubližují všem

Na pozadí stojí podle Šafáře dlouhodobý intenzivní spor dvou skupin. „Na jedné straně jsou zastánci tzv. plné inkluze, na druhé obhájci něčeho, co můžeme nazývat inkluzi limitovanou. Ti, co prosazují plnou inkluzi, vychází z přesvědčení, že žena ve sportovní oblasti je primárně definovaná osobním pocitem, tedy, že se jako žena vnímá. Podle tohoto názoru by genderová identita měla být respektována v jakémkoliv kontextu, včetně sportu. Hladina testosteronu je z tohoto úhlu pohledu brána jako součást tohoto mimořádného ženství a z právního hlediska je omezování přístupu intersex nebo trans žen do ženské kategorie diskriminací. To je i přístup MOV,“ vysvětluje.

„Zastánci limitované inkluze naopak říkají, že žena ve sportu je definována primárně biologicky. U intersex žen jsou jasně daná kritéria související s chromozomy, hladinou testosteronu, androgenními receptory. Podle naplnění těchto kritérií je intersex ženám buď umožněn nebo neumožněn vstup do dané kategorie. Podobné je to u trans žen, kde jsou zase podmínky jako výška hladiny testosteronu nebo mužský průchod pubertou. Podle teorie limitované inkluze mají pohlavní žlázy zásadní vliv na výkon a některé intersex a trans ženy mají díky biologii neférovou výhodu vůči ženám, a proto by s nimi ve skupině neměly soutěžit. Tento názor zastává například Světová atletická federace nebo třeba Světová plavecká federace,“ přibližuje Šafář druhý pohled.

„Na obou stranách stoji skupiny odborníků, protože jakkoliv se ta problematika na první pohled může zdát jasná, ve skutečnosti to tak není.“

Vyhrocenou situaci na letních olympijských vnímá doktor Šafář zároveň i jako naději k větší snaze spor konečně vyřešit. „Existují různé varianty. Jedna je vytvořit jakousi přechodnou kategorii pro intersex a translidi. Ale protože jsou různé varianty intersexu i trans, tak zůstává otázka, jak by ty kategorie měly být vystavěny. Další z nich je, že by se z mužské kategorie udělala kategorie Open, což znamená, že všichni, kdo nespadají do kategorie žen, by mohli závodit v Open. Musím ale říct, že z této varianty nejsou sportovci zas tak úplně nadšeni. Jednoduché řešení podle mě asi neexistuje.“

K dětem a dospívajícím by měli přijít ti nejlepší trenéři

Vedle tématu trans a intersex sportovců rozebírá psycholog Michal Šafář v Rozstřelu také pozadí práce s psychikou sportovce.

„Vrcholový sport se velmi profesionalizoval. Příprava sportovců je komplexní, řeší se v ní každý detail, včetně mentální stránky. Ale tak, jak jsou různí lidé, jsou různí i sportovci. Někteří díky svému mentálnímu nastavení v průběhu celého života psychologickou přípravu nepotřebují, pro jiné je naopak nezbytná. Osobně jsem ale názoru, že do nějakých 16 let by si měl sportovec celým tím tréninkovým procesem, soutěžením, selháním i úspěchy projít sám, aby mobilizoval vlastní možnosti. Tím, jak hledá cesty, rozvíjí také svou přirozenou kapacitu,“ tvrdí Šafář. V tomto období by mladému sportovci měli tvořit ideální podporu trenér a rodina.

„Oni by měli vytvořit bezpečnou bublinu, ve které se dítě může se svými úspěchy, neúspěchy, únavou a vynaloženým úsilím srovnat.“ Proto by bylo podle doktora Šafáře namístě, aby se právě do mládežnického sportu dostali ti nejlepší trenéři. „Samozřejmě vím, že to není jednoduché. Trenérů je málo a ta práce není úplně dobře finančně ohodnocená. Ale je potřeba si uvědomit, že když u dítěte položíte ty základy správně, tak v dalším období žádného psychologa potřebovat nebude.“ Hlavním hodnotícím parametrem úspěchu by v tomto období podle Michala Šafáře nemělo být vítězství, ale posouvání svých vlastních hranic a možností.

Rodičovské manažerské projekty výchovy sportovce nepodporuji

Přestože ve vrcholovém sportu občas vidíme za úspěšným sportovcem angažované rodiče, doktor Šafář to jako ideální cestu nevnímá. „Ono to svádí, jenomže vy nevidíte těch zbylých 99 procent, ke kterým se rodiče chovali stejně a oni se k tomu vrcholu ani nepřiblížili. Umřeli ve sportu a často i v těch rodinných vztazích. On ten ambiciózní rodič musí mít opravdu velkou kliku, aby to vyšlo, aby se jeho dítě dostalo až na vrchol. A i když to vyjde, tak spousta těch velmi úspěšných sportovců má pak se svými rodiči problematický vztah. A to říkám ještě eufemisticky.“

V rozhovoru doktor Michal Šafář dále mluví o tom, zda je opravdu podle jeho názoru současná generace dětí křehčí než ty předchozí, v jakých případech je dobré s dítětem navštívit psychologa a proč jsou některé situace, kterými děti procházejí, pro jejich rodiče i trenéry těžko uchopitelné.