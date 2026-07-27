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Slalomáři vládli v Oklahomě. Euforii ale brzdí krutá nominační pravidla na OH

Alžběta Marešová
  9:14
Vít Přindiš se zlatou medailí jako mistr světa v kayakcrossu

Vít Přindiš se zlatou medailí jako mistr světa v kayakcrossu | foto: ČSK/Barbora Reichová

Vít Přindiš si vychutnává pocity mistra světa v kayakcrossu.
Vít Přindiš si užívá oslavy jako nový mistr světa v kayakcrossu.
Vít Přindiš vítězí ve finále kayakcrossu na mistrovství světa.
Vít Přindiš na trati čtvrtfinále kayakcrossu na mistrovství světa.
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Byl to nezvyk. Mistrovství světa vodních slalomářů, které se běžně odehrává až ke konci sezony, mělo letos své místo v kalendáři už po prvním trimestru Světového poháru. Důvod byl jasný.

Ve stejném termínu se totiž za dva roky promění vodácký areál v Oklahoma City v detašované pracoviště olympijských her, aby v Los Angeles nemuseli stavět kanál na zelené louce. Slalomáři si tak vyzkoušeli podmínky, které budou panovat i pod pěti kruhy.

A pokud přistoupíme k právě skončenému šampionátu jako ke generálce na olympijské boje, nemohla snad pro českou výpravu dopadnout lépe.

Jen považte, co o české medailové bilanci prohlásil Vít Přindiš: „Tři zlata z olympijských disciplín jsou totální nesmysl!“

Vzal jsem to na sebe. Veterán Přindiš nejdřív vyřadil obhájce, pak sám slavil

Sám jednu z těch „nesmyslných“ zlatých medailí přidal. V úplně posledním závodě šampionátu si mazácky poradil se soupeři ve finále kayakcrossu a slavil druhý individuální titul mistra světa v kariéře.

Medailovou sbírku české výpravy tím zastavil na sedmi cenných kovech. Celkem činila jeden bronz, tři stříbra a tři zlata. Češi díky tomu zcela suverénně ovládli hodnocení zemí. A ještě pozor, šest ze sedmi medailí bylo ze závodů jednotlivců a čtyři v olympijských disciplínách! Takový poměr se povede málokdy.

A pak se koukněte na věk medailistů: 21letý bronzový kanoista Lukáš Kratochvíl, 23letá mistryně světa mezi kanoistkami Tereza Kneblová a 24letý světový šampion na kajaku Jakub Krejčí. Mezi nimi působí 37letý Přindiš jako úkaz.

Tereza Kneblová a Lukáš Kratochvíl společně navázali na dětské úspěchy i mezi těmi nejlepšími kanoisty na mistrovství světa.

Čeští slalomáři se tak mohou těšit nejen z toho, že jim původně rafťácký kanál vedle dálnice svědčí, ale že většina medailistů je věkem teprve na startu kariéry.

A teď mají necelé dva roky, aby se na olympijské hry připravili ještě lépe. „To zlato mě nádherně nabudilo do další práce. Doufal jsem, že budu z Oklahomy odjíždět v podobné situaci,“ těšilo Přindiše v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Šampionát představoval mimo jiné i test, jak si poradit s nesnesitelným vedrem, které v areálu vládlo. Krejčí se na podmínky ve vyprahlé Oklahomě cíleně připravoval: když Česko rozpalovalo extrémní horko, zabalil se do mikiny, tepláků a šel si po Praze zaběhat.

V tropech běhal po Praze v mikině, teď je zlatý. Chci se porážet dál, hlásí Krejčí

Na místě se pak závodníci bránili přehřátí mokrými ručníky přes hlavu, chladícími vestami nebo pobytem v ledových bazéncích, které jim organizátoři při teplotách přes 40 °C ve stínu připravili.

Medailisté ale vědí, že nemohou opouštět budoucí olympijské sportoviště s hlavou v oblacích, stejně jako ostatní nemusí klesat na mysli, že neuspěli.

V areálu jsou totiž dva paralelní kanály a olympijské jízdy se uskuteční na tom druhém, než na kterém se nyní rozdělovaly světové medaile. Voda i trať se tak za dva roky mohou chovat úplně jinak.

A ještě jedna skutečnost Krejčího a spol. brzdí, aby se s vyhlídkou na oklahomský kanál zahalený do pěti kruhů příliš zasnili. Krutá olympijská nominační pravidla. Na hry proklouzne z každé země pouze jediný závodník v každé kategorii, a přestože se medailisté díky aktuálnímu úspěchu ocitli v lepší výchozí pozici, jistého nemají vůbec nic. „O jedno místo se popere spousta lidí,“ uvědomoval si Kratochvíl.

A mistryně světa Kneblová nechtěla při oslavách zlata o olympijských šancích vůbec slyšet. „Je to běh na dlouhou trať. Radši bych žila okamžikem. A tohle je docela dobrý okamžik.“

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