Slalomáři vládli v Oklahomě. Euforii ale brzdí krutá nominační pravidla na OH

Ve stejném termínu se totiž za dva roky promění vodácký areál v Oklahoma City v detašované pracoviště olympijských her, aby v Los Angeles nemuseli stavět kanál na zelené louce. Slalomáři si tak vyzkoušeli podmínky, které budou panovat i pod pěti kruhy.
A pokud přistoupíme k právě skončenému šampionátu jako ke generálce na olympijské boje, nemohla snad pro českou výpravu dopadnout lépe.
Jen považte, co o české medailové bilanci prohlásil Vít Přindiš: „Tři zlata z olympijských disciplín jsou totální nesmysl!“
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Vzal jsem to na sebe. Veterán Přindiš nejdřív vyřadil obhájce, pak sám slavil
Sám jednu z těch „nesmyslných“ zlatých medailí přidal. V úplně posledním závodě šampionátu si mazácky poradil se soupeři ve finále kayakcrossu a slavil druhý individuální titul mistra světa v kariéře.
Medailovou sbírku české výpravy tím zastavil na sedmi cenných kovech. Celkem činila jeden bronz, tři stříbra a tři zlata. Češi díky tomu zcela suverénně ovládli hodnocení zemí. A ještě pozor, šest ze sedmi medailí bylo ze závodů jednotlivců a čtyři v olympijských disciplínách! Takový poměr se povede málokdy.
A pak se koukněte na věk medailistů: 21letý bronzový kanoista Lukáš Kratochvíl, 23letá mistryně světa mezi kanoistkami Tereza Kneblová a 24letý světový šampion na kajaku Jakub Krejčí. Mezi nimi působí 37letý Přindiš jako úkaz.
Čeští slalomáři se tak mohou těšit nejen z toho, že jim původně rafťácký kanál vedle dálnice svědčí, ale že většina medailistů je věkem teprve na startu kariéry.
A teď mají necelé dva roky, aby se na olympijské hry připravili ještě lépe. „To zlato mě nádherně nabudilo do další práce. Doufal jsem, že budu z Oklahomy odjíždět v podobné situaci,“ těšilo Přindiše v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Šampionát představoval mimo jiné i test, jak si poradit s nesnesitelným vedrem, které v areálu vládlo. Krejčí se na podmínky ve vyprahlé Oklahomě cíleně připravoval: když Česko rozpalovalo extrémní horko, zabalil se do mikiny, tepláků a šel si po Praze zaběhat.
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V tropech běhal po Praze v mikině, teď je zlatý. Chci se porážet dál, hlásí Krejčí
Na místě se pak závodníci bránili přehřátí mokrými ručníky přes hlavu, chladícími vestami nebo pobytem v ledových bazéncích, které jim organizátoři při teplotách přes 40 °C ve stínu připravili.
Medailisté ale vědí, že nemohou opouštět budoucí olympijské sportoviště s hlavou v oblacích, stejně jako ostatní nemusí klesat na mysli, že neuspěli.
V areálu jsou totiž dva paralelní kanály a olympijské jízdy se uskuteční na tom druhém, než na kterém se nyní rozdělovaly světové medaile. Voda i trať se tak za dva roky mohou chovat úplně jinak.
A ještě jedna skutečnost Krejčího a spol. brzdí, aby se s vyhlídkou na oklahomský kanál zahalený do pěti kruhů příliš zasnili. Krutá olympijská nominační pravidla. Na hry proklouzne z každé země pouze jediný závodník v každé kategorii, a přestože se medailisté díky aktuálnímu úspěchu ocitli v lepší výchozí pozici, jistého nemají vůbec nic. „O jedno místo se popere spousta lidí,“ uvědomoval si Kratochvíl.
A mistryně světa Kneblová nechtěla při oslavách zlata o olympijských šancích vůbec slyšet. „Je to běh na dlouhou trať. Radši bych žila okamžikem. A tohle je docela dobrý okamžik.“