Top týmy nám trochu utekly, ví Perušič a Schweiner před obhajobou titulu z MS

  9:19
Na zastřešený kurt v Adelaide má skvělé vzpomínky tenista Jiří Lehečka, který tam loni v lednu ukořistil svůj první titul na okruhu ATP. Teď se na stejném místě pokusí uspět čeští reprezentanti v jiném sportu: plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner v tomto australském městě v sobotu vstoupí do mistrovství světa. A budou obhajovat předloňský senzační titul.

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Před dvěma roky v mexické Tlaxcale si zcela nečekaně podmanili kruhovou arenu pro býčí zápasy, letošní šampionát absolvují v jiné, podobně vzdálené části planety.

A do Austrálie zavítali vůbec poprvé v životě.

„Jsem rád, že můžeme poznávat nové státy a nové kontinenty. A tady v Adelaide je to fakt hezké. Jen trochu bojujeme s velkým časovým posunem, který je oproti Česku 9,5 hodiny,“ popisuje Schweiner.

Přestože do turnaje vstoupí coby obhájci, uvědomují si, že zisk některé z medailí či dokonce zopakování úspěchu by bylo dalším fantastickým počinem. Za cíl si proto dávají postup do čtvrtfinále, čemuž by odpovídalo i jejich nasazení osmé nejlepší dvojice.

„V letošní sezoně jsme balancovali právě na hraně té osmičky,“ rekapituluje Perušič. „Myslím, že top týmy nám trošku utekly, ale víme, že když nám zápasy sednou, tak jsme schopni je porážet. Takže je samozřejmě všechno možné, ale jak se světová špička rozšiřuje, tak třeba zápasy v prvním kole play off nebo i ve skupině s papírově slabším soupeřem můžou být hodně těžké,“ shodují se dlouholetí parťáci.

Na svůj čtvrtý světový šampionát se tradičně chystali nejdříve v Praze a následně na Tenerife. Na rozdíl od předchozího MS v Mexiku, na které se kvůli vysoké nadmořské výšce v dějišti připravovali i v hyperbarické komoře, tentokrát žádné speciální prvky nezařadili.

Perušič se Schweinerem zahájí obhajobu světového zlata v obtížné skupině

„Přípravu hodnotím spíš pozitivně, jenom škoda, že se neobešla bez nějakých týdenních výpadků nebo nemocí. Jinak si myslím, že rozhodnutí odehrát poslední turnaj v Hamburku a potom se připravovat na mistrovství světa bylo správné,“ řekl Perušič.

„Snažili jsme se poučit z chyb, které jsme udělali v minulosti, abychom to třeba nepřehnali s posilovnou nebo s tréninky. Takhle na konci sezony už je to ale těžké, protože s přípravou na tento rok jsme začali už loni v listopadu. Už jedeme opravdu dlouho,“ prohlásil Schweiner.

Svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise kvůli pracovním i rodinným povinnostem – Perušič se stal otcem – absolvovali letošní sezonu v upraveném tréninkovém i turnajovém režimu. Na světovém okruhu odehráli jen sedm akcí s bilancí dvou titulů a dvou třetích míst, na mistrovství Evropy v Düsseldorfu obsadili páté místo. Naposledy se představili koncem srpna v Hamburku, kde vypadli v osmifinále.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner slaví zisk titulu mistrů světa na šampionátu v mexické Tlaxcale.

„Měli jsme docela úspěšnou první část sezony, kdy jsme vyhráli dva turnaje kategorie Challenge, získali bronz v Ostravě a na turnaji Elite přidali ještě jedno čtvrtfinále. Letní období už se nám s výjimkou bronzu z Montrealu tolik nepovedlo. Neukázali jsme to nejlepší, co umíme,“ řekl Perušič.

Nicméně věří, že na mistrovství světa se podobně jako před dvěma lety předvedou.

Jednatřicetiletí Češi se ve skupině utkají s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska, s Američany Milesem Partainem a Andym Beneshem a do turnaje vstoupí v sobotu v noci SEČ proti outsiderům Koffimu Kotokovi a Kuamivimu Samanimu z Toga.

Deset let mistrů světa. Perušič a Schweiner vypráví o Íránu i zimě v Moskvě

„Lotyši se umí připravit na velké akce, letos na turnajích Elite několikrát postoupili do semifinále. Partain s Beneshem jsou asi nejtěžší los, jaký jsme mohli ze třetího koše dostat. Za normálních okolností by se nejspíš kvalifikovali do toho nejvyššího, ale letos upřednostnili turnaje v Americe. A tým z Toga je pro nás jedna velká neznámá,“ shrnul Perušič.

Ze dvanácti čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst, dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa. Finále je na programu v neděli 23. listopadu.

Na australském písku se od pátku představí rovněž Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou. Tři dvojice na MS bude mít český beachvolejbal poprvé od roku 2013.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Pecháček si nos nechal rovnat bez narkózy: Chytil jsem se židle a...

Ústecký Adam Pecháček v masce.

V obličejové masce vypadá jako Zorro, ale když mu bez umrtvení rovnali zlomený nos, trpěl jako don Quijote. Ústeckého basketbalistu Adama Pecháčka však stejně tak bolí i porážky – jako ta poslední...

14. listopadu 2025  9:43

Top týmy nám trochu utekly, ví Perušič a Schweiner před obhajobou titulu z MS

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč.

Na zastřešený kurt v Adelaide má skvělé vzpomínky tenista Jiří Lehečka, který tam loni v lednu ukořistil svůj první titul na okruhu ATP. Teď se na stejném místě pokusí uspět čeští reprezentanti v...

14. listopadu 2025  9:19

Krejčí táhl Atlantu ke klubovému rekordu, slavil šest trojek i další výhru

Lauri Markkanen (vlevo) z Utah Jazz se v zápase s Atlanta Hawks natahuje po...

Čtvrtá výhra v řadě a Atlanta Hawks jsou konečně tam, kde se viděli už před začátkem sezony. V popředí Východní konference NBA. V hale Utah Jazz uspěli 132:122 a český basketbalista Vít Krejčí jim k...

14. listopadu 2025  7:13,  aktualizováno  9:11

Štochlová se Svozilovou zahájily mistrovství světa výhrou nad Polkami

Markéta Svozilová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová se povzbuzují.

Volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zahájily mistrovství světa na písku v Adelaide výhrou dvakrát 21:15 nad Polkami Urszulou Luniovou a Natalií Oklaovou.

14. listopadu 2025  8:45

Další trapas. Výhra jen o gól. Češi přitom čelili reprezentaci s tristní bilancí

Tomáš Souček se raduje z gólu v přípravném zápase se San Marinem.

V týdnu vyšlo najevo, jak hluboký význam pro něj ta oslava má. Dvakrát se otočí kolem dokola, rozpřáhne ruce a s přivřenýma očima si uvědomí, že navzdory problémům se spánkem a depresemi, které musel...

14. listopadu 2025  8:28

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa třemi asistencemi pomohl...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Belgická kráska s křehkým tělem i duší je (nakrátko) zpět. Rozloučí se v Praze?

Loena Hendrickxová během krátkého programu na NHK Trophy.

Když v minulosti při krokových pasážích rozkmitala své paže, byl jí plný led. Tolik energie! Tolik síly! Vtahovala diváky do svých často divokých jízd a získávala je tak na svoji stranu. Extrovert,...

14. listopadu 2025  7:37

S Kvitovou mě napálili, kvůli sázce jsem si musel založit Facebook, vzpomíná Pála

Premium
Kapitán českých tenistek Petr Pála sleduje čtvrtfinále BJK Cupu v Málaze.

Když se v kanceláři akademie, kterou provozuje společně se svým otcem Františkem a švagrem Pavlem Víznerem, usadí do křesla, má příjemný výhled. Na nástěnce za monitorem, na němž kontroluje bludiště...

14. listopadu 2025

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Kylian Mbappé slaví se spoluhráči z francouzského týmu trefu do ukrajinské sítě.

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a...

13. listopadu 2025  20:56,  aktualizováno  23:41

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44

Být v pohodě, dali bychom San Marinu více gólů, řekl Sadílek. Odhalily se nedostatky

Michal Sadílek ve skluzu.

Sám moc dobře věděl, že výkon fotbalových reprezentantů se San Marinem byl zklamáním. „Očekávali jsme vyšší výhru,“ kývl záložník Michal Sadílek po bídném vítězství 1:0 v přípravném utkání s...

13. listopadu 2025  22:30

Alcaraz a De Minaur na Turnaji mistrů postupují, ze hry je loňský finalista Fritz

Carlos Alcaraz se raduje ze zisku výměny na Turnaji mistrů.

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Lorenza Musettiho z Itálie a zakončí sezonu jako světová jednička. Do semifinále spolu s ním...

13. listopadu 2025  16:29,  aktualizováno  22:29

