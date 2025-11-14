Top týmy nám trochu utekly, ví Perušič a Schweiner před obhajobou titulu z MS

Před dvěma roky v mexické Tlaxcale si zcela nečekaně podmanili kruhovou arenu pro býčí zápasy, letošní šampionát absolvují v jiné, podobně vzdálené části planety.
A do Austrálie zavítali vůbec poprvé v životě.
„Jsem rád, že můžeme poznávat nové státy a nové kontinenty. A tady v Adelaide je to fakt hezké. Jen trochu bojujeme s velkým časovým posunem, který je oproti Česku 9,5 hodiny,“ popisuje Schweiner.
Přestože do turnaje vstoupí coby obhájci, uvědomují si, že zisk některé z medailí či dokonce zopakování úspěchu by bylo dalším fantastickým počinem. Za cíl si proto dávají postup do čtvrtfinále, čemuž by odpovídalo i jejich nasazení osmé nejlepší dvojice.
„V letošní sezoně jsme balancovali právě na hraně té osmičky,“ rekapituluje Perušič. „Myslím, že top týmy nám trošku utekly, ale víme, že když nám zápasy sednou, tak jsme schopni je porážet. Takže je samozřejmě všechno možné, ale jak se světová špička rozšiřuje, tak třeba zápasy v prvním kole play off nebo i ve skupině s papírově slabším soupeřem můžou být hodně těžké,“ shodují se dlouholetí parťáci.
Na svůj čtvrtý světový šampionát se tradičně chystali nejdříve v Praze a následně na Tenerife. Na rozdíl od předchozího MS v Mexiku, na které se kvůli vysoké nadmořské výšce v dějišti připravovali i v hyperbarické komoře, tentokrát žádné speciální prvky nezařadili.
Perušič se Schweinerem zahájí obhajobu světového zlata v obtížné skupině
„Přípravu hodnotím spíš pozitivně, jenom škoda, že se neobešla bez nějakých týdenních výpadků nebo nemocí. Jinak si myslím, že rozhodnutí odehrát poslední turnaj v Hamburku a potom se připravovat na mistrovství světa bylo správné,“ řekl Perušič.
„Snažili jsme se poučit z chyb, které jsme udělali v minulosti, abychom to třeba nepřehnali s posilovnou nebo s tréninky. Takhle na konci sezony už je to ale těžké, protože s přípravou na tento rok jsme začali už loni v listopadu. Už jedeme opravdu dlouho,“ prohlásil Schweiner.
Svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise kvůli pracovním i rodinným povinnostem – Perušič se stal otcem – absolvovali letošní sezonu v upraveném tréninkovém i turnajovém režimu. Na světovém okruhu odehráli jen sedm akcí s bilancí dvou titulů a dvou třetích míst, na mistrovství Evropy v Düsseldorfu obsadili páté místo. Naposledy se představili koncem srpna v Hamburku, kde vypadli v osmifinále.
„Měli jsme docela úspěšnou první část sezony, kdy jsme vyhráli dva turnaje kategorie Challenge, získali bronz v Ostravě a na turnaji Elite přidali ještě jedno čtvrtfinále. Letní období už se nám s výjimkou bronzu z Montrealu tolik nepovedlo. Neukázali jsme to nejlepší, co umíme,“ řekl Perušič.
Nicméně věří, že na mistrovství světa se podobně jako před dvěma lety předvedou.
Jednatřicetiletí Češi se ve skupině utkají s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska, s Američany Milesem Partainem a Andym Beneshem a do turnaje vstoupí v sobotu v noci SEČ proti outsiderům Koffimu Kotokovi a Kuamivimu Samanimu z Toga.
Deset let mistrů světa. Perušič a Schweiner vypráví o Íránu i zimě v Moskvě
„Lotyši se umí připravit na velké akce, letos na turnajích Elite několikrát postoupili do semifinále. Partain s Beneshem jsou asi nejtěžší los, jaký jsme mohli ze třetího koše dostat. Za normálních okolností by se nejspíš kvalifikovali do toho nejvyššího, ale letos upřednostnili turnaje v Americe. A tým z Toga je pro nás jedna velká neznámá,“ shrnul Perušič.
Ze dvanácti čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst, dalších osm týmů ze třetí příčky se utká o zbývající čtyři volná místa. Finále je na programu v neděli 23. listopadu.
Na australském písku se od pátku představí rovněž Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou. Tři dvojice na MS bude mít český beachvolejbal poprvé od roku 2013.