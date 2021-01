Sedm dekád u Dodgers, velký olympijský triumf. Odešel legendární kouč Lasorda

Na selhání srdce zemřel legendární americký baseballový trenér Tommy Lasorda. Bylo mu 93 let. V MLB koučoval dvacet let Los Angeles Dodgers a v letech 1981 a 1988 s nimi slavil vítězství ve Světové sérii. V roce 2000 byl trenérem reprezentačního výběru na olympijských hrách v Sydney, kde američtí baseballisté sesadili z trůnu favorizované Kubánce. V roce 1997 byl Lasorda uveden do baseballové Síně slávy.