Moucha zahrála míček do jamky, golfistovi zajistila milion a půl

Fleetwood zahrál fantastický putt. Z více než osmi metrů zvolil vynikající směr. I tempo míčku, ubíhajícího po krásně střiženém greenu druhé jamky golfového klubu Caves Valley v Marylandu, bylo takřka dokonalé.
O to horší pak bývá vystřízlivění, když bílý rošťák skončí na hraně propasti, která by pro hráče znamenala posun vzhůru pořadím...
Povědomý povzdech publika značil, že přesně to se Britovi stalo. Fleetwood, který v tu dobu stále mohl při brilantním výkonu pomýšlet i na vítězství v turnaji, vykročil nesměle míček doklepnout.
Nebyl ale jediný. Pohyblivý terč, který se na moment zastavil, zaujal i místní hmyz. Moucha přistála na míčku, chvíli poletovala na vzdálenější straně od jamky, pak se ale začala přesouvat na druhou a zafungovala jako pírko na vyrovnaných miskách vah. A Britovo skóre poskočilo na -8.
V průběhu dne si pak čtyřiatřicetiletý hráč, který v kariéře skončil mezi nejlepší pětkou na všech turnajích kategorie major, polepšil ještě o dvě rány a vyšplhal se na dělené čtvrté místo. Na vítězného Scottieho Schefflera během čtyř kol ztratil pět ran.
Za výslednou pozici, kterou sdílel s Američanem Samem Burnsem, inkasoval Fleetwood 910 tisíc dolarů (v přepočtu přes 19 milionů korun).
Kdyby závěrečnou osmnáctku dokončil s o ránu horším výsledkem, skončil by samostatně pátý a z výplaty by odečetl 80 tisíc dolarů (přes 1,6 milionu korun).