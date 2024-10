Je reálné myslet na postup, věří před Ligou mistrů plzeňský futsalista Vnuk

Plzeň rozehraje skupinu ve středu s Bragou, která ve finále portugalské soutěže nestačila na Sporting. Cesta k postupu, který si zajistí tři nejlepší celky, zřejmě povede přes dalšího soupeře, domácí Prištinu.

„Máme dva hodně těžké soupeře a hratelnou Prištinu,“ uvažuje kanonýr Tomáš Vnuk, který se představil v obou předchozích účastích Interobalu v Lize mistrů. Posledním sokem je Olmissum, které skončilo po základní části uplynulého ročníku chorvatské ligy až čtvrté, ale probilo se až do finále, kde podlehlo Dinamu Záhřeb.

Champions League základní skupina 2 Zápasy Plzně v Prištině:

Středa 23. října: 17.00 SC Braga (Port.)

Čtvrtek 24. října 20.00 FC Priština (Kos.)

Sobota 26. října 17.00 MNK Olmissum (Chor.)

Pozn.: Do další fáze soutěže postoupí tři nejlepší týmy

Jak se těšíte na třetí účast v Lize mistrů?

Na tohle se musí těšit každý a je jedno, jestli hrajete poprvé nebo potřetí. Dějištěm je Kosovo, což zrovna není atraktivní destinace, ovšem nejedeme na výlet, ale postoupit.

Co se vám vybaví v souvislosti s nejlepší evropskou soutěží?

Na první účast v roce 2021 mám pěkné vzpomínky. Dal jsem gól Barceloně, dosud jako jediný Čech a to mě samozřejmě těší. O to víc, že katalánskému klubu odmalička fandím.

V loňském roce jste ze skupiny nepostoupili. Letos je šance větší díky tomu, že dál půjdou tři týmy, souhlasíte?

Minulý rok jsme byli zklamaní, i když musím říct, že Riga postoupila zaslouženě. Letos je situace trochu jiná tím, že nepostupuje pouze první mužstvo. Věřím, že to zvládneme a odčiníme loňský neúspěch.

Plzeňský Tomáš Vnuk (v červeno-černém) střílí gól,.

Máte načtené soupeře, kteří vás čekají?

Jasným favoritem je Braga, se kterou se střetneme na úvod. Je to vyspělý tým, který může celou soutěž vyhrát. Pak narazíme na domácí, tady bude největší šance na výhru. A skupinu uzavřeme s Chorvaty. Trenér Kozár má týmy dobře nastudované a budeme se připravovat na každého zvlášť.

V začátku sezony jste laboroval se zraněním, jaký je váš zdravotní stav nyní?

V přípravě jsem si zlomil zápěstí a v generálce na ligu natáhl lýtko. Po Chrudimi se mi zase ozvalo koleno a ještě nemám za sebou všechna vyšetření. Už se do toho nějak dostávám a dařilo se mi i střelecky. Tři góly se Slavií, na Bohemce pět a doma s Chomutovem znovu tři. Doufám, že budu takto pokračovat a pomáhat týmu. I kdybych měl hrát v Prištině pod prášky nebo pod injekcemi, půjdu do toho naplno.

Letos nemáte tak zkušený tým, jako v minulých letech. Vyrovnají se mladší hráči s bouřlivou atmosférou?

Myslím, že ano. Sice na začátku sezony byla vidět určitá nervozita. Prohráli jsme vysoko s Chrudimí a zřejmě to byla daň právě za tu nezkušenost. Ale každým zápasem se to zlepšuje a třeba zrovna na bratrech Zápotockých je vidět určitý progres. Nemáme tak silný tým jako v předchozích letech, ale my starší to musíme vzít na sebe a dotáhnout nás k postupu.

Co poradit hráčům, kteří nastoupí poprvé v Lize mistrů?

Je to samozřejmě o dost rychlejší, než naše liga. Zápasy budou ještě možná o jeden nebo dva stupně výš, než třeba duel s Chrudimí. Musíme se rychle adaptovat, i když v prvním utkání s Bragou nás určitě nečeká nic jednoduchého. Věřím, že se kluci dostanou do tempa a před klíčovým duelem s Prištinou nám ten zápas pomůže.