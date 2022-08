Verner se jde učit do USA. Mentorem mu bude trenérský mág

Stane se asistentem 65letého Rafaela Arutjuňana. Tedy muže, jenž vede olympijského vítěze Nathana Chena, mistry světa dvojic Alexu Knierimovou s Brandonem Frazierem i americkou šampionku Mariah Bellovou. A jenž v minulosti trénoval také legendy Michelle Kwanovou a Mao Asadovou.

„Chci se od něj učit,“ říká Verner. „Vyprávěl mi, že i on coby začínající kouč dělal spoustu chyb a spíš své sportovce kazil. Pak se rozhodl, že se zapracuje u lepších trenérů, strávil tak deset let a až potom začal znovu pracovat na vlastní pěst. Což je velmi moudré.“

Verner ukončil závodní kariéru v roce 2014 a pak působil i jako kouč sourozenců Bělohradských, kteří byli dlouho českou dvojkou a trojkou mezi muži. Zároveň šéfoval krasobruslení ve vysokoškolském centru Victoria, založil vlastní Akademii, moderoval. Přesto nebyl plně spokojen s tím, co dělá.

Tomáš Verner na mistrovství Evropy v Bratislavě

„Kdysi dávno, když jsem ještě bruslil, jsem měl díky svým výsledkům pocit částečné výjimečnosti. Ale teď mám naopak pocit naprosté průměrnosti ve všem, co dělám. Malinko mě to trápí.“

Arutjuňan mu prozradil, že už okolo roku 2004 jej zaujaly Vernerovy schopnosti a pomyslel si, že by ho rád trénoval.

„Tak proč jste za mnou nepřišel?“ zeptal se ho Verner.

„To je etický kodex,“ opáčil kouč. „Zájem musí přijít ze strany sportovce nebo rodiče. Přece nebudu sám někomu říkat: Já to umím líp.“

Na sklonku kariéry u něj Verner strávil týden. „Fascinoval mě styl, jakým pracuje,“ tvrdí. „Později jsem k němu vozil na krátké stáže sourozence Bělohradské.“

Arutjuňan mu nabídl místo ve svém trenérském týmu už předloni, když sledoval, jak se Verner snaží uplatnit i jako kouč.

„Tehdy mi Rafael řekl: Jsi vnímavý, ale nebuď hloupý, nesnaž se vymyslet kolo, protože to už je vymyšlené. Přijď k nám a pracuj s námi. My tě to naučíme a ty nám pomůžeš. A pokud potom nastane doba, kdy budeš zapracovaný, ale nepochopíš, že už se máš vydat po svých, tak tě já sám od nás vykopnu, aby ses mohl dál rozvíjet.“

Verner se mu nejprve omluvil, že nechce předčasně odejít od některých projektů a závazků v Česku, včetně své akademie. Letos však už hlásil: Jsem připraven.

V pátek s manželkou a dětmi odlétá. „Má žena pochází z Orange County, kde je i Rafaelovo centrum v Irvine, máme tam zázemí.“

Tomáš Verner, jeho manželka Tammy a jejich děti Tomáš a Timothy (2022)

V Arutjuňanově týmu se sejde též s bývalým reprezentačním kolegou Michalem Březinou, který v Kalifornii s manželkou žije.

Verner si nedělá iluze, že by hned mohl pomáhat s přípravou hvězd Chena nebo Bellové. „Nemám takové zkušenosti, abych dokázal přispět k jejich dalšímu zlepšení. Budu koukat, jak s nimi pracuje Rafael, a sám dělat to, oč mě požádá. Chci se nejprve naučit, jak se vychovávají děti. Žáci, junioři. A později se to doufám změní.“

Věří, že tak po svém návratu prospěje i českým nadějím.

„Jestli mám být u nás přínosem, musím umět trenérskou práci od výchovy malých dětí. V posledních letech nevidím žádné velké výsledky českého krasobruslení. Zato vidím, jak je Rafael schopný posouvat i méně šikovné děti nahoru.“