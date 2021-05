Verner: Taneční jsou jediná věc, kterou mi sport vzal, a teď mi ji vrací

Už je to sedm let, kdy trojnásobný olympionik Verner naposledy závodil. Jako sólista byl na ledu vždy sám a vše záleželo jen na něm.

Nyní se v rámci podzimní řady soutěže StarDance připravuje na své působení na parketu, který bude sdílet s taneční partnerkou. „Odevzdám se partnerce a nechám se vést,“ plánuje.



Tiskové konference přes online platformy s sebou kromě jiného přinášejí také možnost pohybovat se jinde než zpovídaný. Tak se stalo, že se právě během online rozhovoru s Tomášem Vernerem ozval z mikrofonu jednoho z připojených novinářů dobře známý hlas pražské hromadné dopravy, který zahlásil: „Příští zastávka Olšanské hřbitovy“.

„Olšanské hřbitovy? To se doufám netýká mé kariéry ve StarDance,“ zareagoval Verner.



Chci připomenout krasobruslení

Nebylo jednoduché skloubit jeho současné aktivity s časovou náročností televizního pořadu. I když už netrénuje několik hodin denně a neobjíždí krasobruslařské soutěže, má Verner stále napilno.

Co tedy dělá? Dlouhý výčet...

Stal se vedoucím krasobruslařské sekce ve Victoria Vysokoškolském sportovním centru.

Pomáhá své bývalé trenérce Vlastě Kopřivové s tréninkem talentů a zároveň v Akademii Tomáše Vernera sám vede amatérské sportovce.

Navíc se velmi aktivně zapojuje do akcí Českého olympijského výboru a působí i jako televizní spolukomentátor a moderátor.

Kromě toho má od loňského roku příjemné povinnosti coby manžel a otec.

Přesto říká, že vždycky bude Tomášem Vernerem-krasobruslařem, a každá pozornost věnovaná jemu je tudíž i pozornost věnovaná krasobruslení. „Je to nádherný sport a kdekoliv se o něm bude mluvit, pomůže to,“ jmenuje jeden z důvodů, proč se těší i na televizní obrazovku.

„Kdo ví, za deset patnáct let budeme mít třeba každý druhý díl StarDance s hvězdným krasobruslařem, který zrovna přivezl medaili z mistrovství Evropy nebo světa,“ zasní se.

Bohužel, když se Verner, tentokrát v roli kouč a experta, rozhlíží kolem sebe, uvědomuje si, že takové vyhlídky české krasobruslení ještě nějakou dobu nečekají.

V sólových kategoriích jsou sourozenci Michal a Eliška Březinovi na sklonku kariér a žádní nástupci nejsou v dohledu. „S rychlostí, jakou se nyní posouvá technická obtížnost programů u žen i mužů, bude pro další české jednotlivce obtížné uspět na mezinárodní úrovni,“ přiznává Verner.

V oblasti párových kategorií je na tom reprezentace přece jen o poznání lépe. Natálie a Filip Taschlerovi mají možnost se na podzim kvalifikovat na olympijské hry v tancích na ledě a sportovní dvojice Jelizaveta Žuková a Martin Bidař už kvalifikována je.

Těm by však mohlo přípravu na olympiádu zkomplikovat současné česko-ruské napětí, vždyť jezdí na tréninky také do Moskvy, a potřebují proto víza.

Do hry tudíž vstupuje Verner-diplomat.

„Podnikl jsem několik kroků, aby mohli Martin s Lízou bez problému trénovat,” říká o nadějném páru, s nímž spolupracuje i po trenérské stránce.

Zároveň se přes ministerstvo školství snaží posílit pozici krasobruslařů natolik, aby měli zajištěné kvalitní zázemí v Česku a nemuseli jezdit trénovat do zahraničí.

Tomu by mohlo pomoci také pořádání mistrovství světa v krasobruslení v České republice, o němž se začalo mluvit hned po úspěchu ostravského mistrovství Evropy v roce 2017. Což je další pole, na němž může uplatnit své znalosti zákulisí i vlastní charisma.

„S úvahami o šampionátu se pohybujeme v horizontu zhruba pěti let,“ naznačuje.



Češi už podali kandidaturu na mistrovství světa, nebo případně Evropy v roce 2024, reálněji se však jeví až rok 2025.

Světový šampionát by vzhledem k rozsahu akce musel být v Praze, nikoliv v Ostravě jako ten evropský. Jeho organizace s sebou nese problém s (ne)dostatkem ledových ploch, zázemím pro sportovce i kapacitami pro diváky. „Organizačně by to ale český krasobruslařský svaz zvládl,“ je přesvědčen Verner.

JAKO ASISTENT TRENÉRKY. Tomáš Verner a na pozadí Michal Březina na mistrovství Evropy v Bratislavě v roce 2016

K ještě silnější pozici českého krasobruslení u nás i ve světě by mohl pomoci i působením v Mezinárodní bruslařské unii ISU. Ovšem i když se sportovní diplomacii věnuje už nyní, na vrcholné pozice si zatím netroufá. „Na to je potřeba spousta praxe,” říká. „Ale v budoucnu bych se i takové práce mohl zhostit.“

Zpět k rutině a dřině

StarDance je pro Vernera mnohem bližší budoucnost, navíc i s účastí v různých televizních talk show zkušenosti má. Zúčastnit se StarDance toužil už od její první řady. Jenže v té době byl na vrcholu své kariéry a krasobruslařská sezona běží paralelně s vysíláním soutěže. Nabídku proto dvakrát odmítl.

Když v roce 2014 se závoděním skončil, snažil se tvůrcům pořadu svůj zájem o účast připomenout, ale pozvánka na parket stále nepřicházela. „Říkal jsem si, že možná až bude 43. řada a já budu krasobruslařským rozhodčím v důchodu, pozvou mě tam jako takovou raritu.“

Tomáš Verner

Musel však čekat jen do 11. řady. Těší se na rutinu a dřinu, kterou s sebou příprava tanečních čísel přináší a která mu od konce kariéry chybí.

A také že se konečně naučí tancovat.



„Kvůli krasobruslení jsem nemohl chodit do tanečních. To je ta jediná věc, kterou mi sport vzal, a teď mi ji dal zpátky v tisícinásobné míře,“ připomíná, že právě díky krasobruslařským úspěchům se do StarDance dostal.

Je duší sportovec, rád by vyhrál, ale jako favorit se necítí. Ovšem příklady ze světa ukazují, že právě krasobruslaři jsou úspěšnými účastníky zahraničních verzí StarDance.

V americké verzi Dancing With the Stars vyhrála šestou řadu olympijská šampionka z roku 1992 Kristi Yamaguchiová, osmnáctou řadu zlatá medailistka ze Soči 2014 v tancích na ledě Meryl Davisová a speciální řadu obsazenou jen sportovci Adam Rippon, který má bronz z týmové soutěže na hrách v Pchjongčchangu.