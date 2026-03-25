„Hlavně to nepokaž!“ Nejhorší věta od trenéra, říká bývalý krasobruslař Verner

Na dotaz, zda je závod psychicky náročnější pro krasobruslaře nebo pro trenéra hned v úvodu odpovídá: „Jednoznačně těžší je být na ledě. Ve chvíli, kdy svěřenec předvádí, co se naučil, trenér už nemá žádnou práci. Měl by tam jenom stát, být klidný a být tím pevným opěrným bodem pro sportovce.“
Sám přiznává, že není příznivcem přehnaných emocí u mantinelu. „Kdyby náhodou sportovec koutkem oka zahlédl trenéra, je daleko lepší, když tam stojí klidně a dodává sílu, než když poutá pozornost sám na sebe.“
Slova, která nepomáhají
Podle Vernera existují slova, která těsně před výkonem sportovci pomohou, a naopak ta, která ho moc neuklidní. „Slova podpory dodají sebevědomí. Naopak věty typu: Hlavně to nepokaž, do této chvíle nepatří.“ Sám takové věty prý slýchal zejména od českých trenérů mnohokrát a s podivem sleduje, že se stále objevují.
Stejně jako snaha na poslední chvíli vyřešit nějakou technickou záležitost. „Na to už tam není prostor. Jde jen o to dodat sportovci sebedůvěru, ať už rozjížďka nebo ranní trénink vypadaly jakkoliv.“
Tomáš Verner má srovnání tréninkových metod z první ruky – vyrostl bruslařsky v Česku, následně trénoval u Michaela Hutha v Oberstdorfu a učil se u legendárního Rafaela Arutjuňana v Kalifornii. „Základní rozdíl Evropy a Severní Ameriky je v přístupu k individuálním lekcím. Evropa je zaměřená spíš na skupinové tréninky, Amerika na individuální. To je ale finančně i časově náročné.“
Arutjuňan má podle Vernera výhodu, že jako jeden z mála trenérů má dovoleno dělat denně skupinové lekce. „Jsou povinné pro všechny jeho sportovce, včetně světových hvězd jako Nathan Chen, Ilia Malinin nebo Adam Rippon. Všichni chodili na skluzové hodiny v počtu dvaceti lidí a nikdo si nestěžoval.“ Amerika podle něj sází na sebedůvěru sportovce a individuální zodpovědnost. „Trenér zadá úkol a sportovec musí pracovat sám. Pokud nepracuje, jak má, individuální lekce se ruší a trenér se věnuje někomu jinému.“
Další rozdíl je podle krasobruslaře ve stylu najíždění závodních programů. „V Evropě je to spíš segmentované, jízdy se nacvičují po částech a při chybě se zastavují. V Severní Americe musí krasobruslaři ten program v tréninku naplno dojet až do konce, i když v něm nasekají třeba pět chyb. A to je podle mě důležité. Oni ty chyby totiž pak už nevnímají v tom smyslu, že by je rozhodily. Prostě jedou dál.“
Hlava při závodě: počítání bodů a zklamání
Co se honí hlavou krasobruslaři, když se mu nepovede skok? „Mně samotnému se honily počty bodů. Věděl jsem, že úplně překopat závodní jízdu v momentě závodu není nejchytřejší postup. Jenže jsou tam ambice, body, vlastní přísnost, tlak na sebe. A když začne fungovat tohle vyšší myšlení, zpomaluje se, co je natrénováno. Koordinace už není tak rychlá a vrší se chyby.“
Pokud vypadne třeba skok z kombinace, už podle Vernera není prostor na záchranu. „Když jedete o nejvyšší příčky, každá chyba se trestá. Vnitřní zklamání je jasné – nebude to na bednu. S tím se člověk musí naučit žít, ale trvá to měsíce, zatímco program trvá čtyři minuty.“ Nepomáhá prý ani vědomí, že pokazit můžou i ostatní a šance na medaili tedy pořád je.
„Olympijské hry v letošním roce to potvrdily, tam se nedařilo spoustě favoritů. Adam Siao Him Fa pokazil první skok ve volné jízdě a bylo hotovo. Ilja Malinin věděl, že všichni zkazili, a najednou tam ležela zlatá medaile. On si ji šel v podstatě jen zvednout. I kdyby udělal jednu, dvě chyby, stejně by byl olympijským vítězem. A zřejmě jak ztratil ten pocit, že se tam jde poprat s celým světem, tak ztratil koncentraci, a nakonec udělal chyb tolik, že i mně z toho bylo fyzicky špatně.“
Jaké jsou vztahy mezi krasobruslaři? Co dělá z Malinina výjimečného sportovce? Jak se chystá na mistrovství světa v krasobruslení, které nyní hostí Česká republika? A čím mu nakonec psychicky nejvíce pomohl Daniel Landa? I o tom mluví Tomáš Verner v Rozstřelu.