Stolní tenista Tregler po boji o Ligu mistrů: Zlaté sety jsou neskutečné šachy

Zatímco Pavel Širuček dokázal oba své duely v koncovce zvrátit na správnou stranu, Tomáši Treglerovi se to povedlo až na druhý pokus. Na druhou stranu, v nejlepší možný moment – právě on svým vítězstvím zajistil HB Ostrov postup do dalšího kola Ligy mistrů.

„Ty zlaté sety do šesti, to jsou neskutečné šachy,“ připustil Tregler. „Škoda, že jsem první zápas ve zlatém setu prohrál 5:6. Ale v rozhodujícím pátém zápase to vyšlo.“

Druhé vítězství ve skupině poslalo Brod automaticky do dalšího kola. „Věděli jsme, že první dva soupeři byli nejsilnější. Jak Borges, tak Messina. Takže nám bylo jasné, že když dvakrát vyhrajeme, pravděpodobně už postoupíme. S tím jsme do toho šli,“ prozrazuje opora českého mistra. „Chtěli jsme se soustředit hlavně na první dva zápasy, abychom ten poslední odehráli už v klidu,“ zmínil Tregler sobotní duel s portugalským Juncalem.

Španělskému soupeři Borges Vall měl HB Ostrov co vracet, stejný tým ho vyřadil v semifinále loňského ročníku Evropského poháru, když o postupujícím musel rozhodnout zlatý zápas. Odveta HB Ostrov vyšla dokonale, ve čtvrtečním duelu zvítězil 3:0 na zápasy.

„Vyšlo nám asi úplně všechno. Bylo důležité, že Pavel Širuček dobře začal. Já jsem, možná i překvapivě, porazil Brodda, se kterým jsem tady doma loni prohrál. A dořešil to Michal Obešlo, který si poradil s Masipem,“ potěšilo Treglera.

„Byli jsme překvapení, že to šlo až takhle lehce. Jsou to kvalitní hráči a vážíme si toho takhle vyhrát,“ dodal spokojeně.

A teď už se v Brodě mohou chystat na další fázi soutěže, v níž je čeká odměna: „Když do Brodu přijde Düsseldorf, bude to takový svátek,“ říká Tregler. „Už tady jednou byli a přišlo kolem osmi stovek diváků. Takže si myslím, že to bude něco podobného. Budeme si to chtít užít a zkusíme je překvapit,“ dodal.